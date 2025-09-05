Phạm Quỳnh Anh: "Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi?"

Ồn ào giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đang là tâm điểm chú ý lớn trên mạng xã hội 2 ngày qua. Sau khi tung tâm thư dài để lý giải lý do giữ im lặng suốt 7 năm, Phạm Quỳnh Anh vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận netizen. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ lôi gia đình của Bảo Anh vào chỉ càng làm câu chuyện thêm rối rắm, không giống với mong muốn "khép lại" mà cô nhấn mạnh.

Tâm thư lên tiếng của Phạm Quỳnh Anh nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ và nữ ca sĩ cũng đã tắt bình luận. Cho đến mới đây, nữ ca sĩ có động thái tiếp tục khi ghim bình luận đáp trả phản ứng của antifan. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không làm gì sai nên không việc gì phải xin lỗi bất kỳ ai: "Thật ra lâu nay bao nhiều tiếng xấu cũng nhờ các bạn thêu dệt cả, tôi cũng quen rồi. Và các bạn thấy đấy, sống sao mà vừa lòng các bạn được đâu, nên tôi chưa bao giờ sống để cố làm hài lòng những người ghét mình... vô nghĩa".

Về chuyện nói ra lý do im lặng nhưng vẫn bị "ném đá", Phạm Quỳnh Anh bộc bạch: "Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước...".

Phạm Quỳnh Anh ghim bình luận đáp trả antifan sau khi tâm thư lên tiếng về Bảo Anh gây dậy sóng

Tối muộn ngày 4/9, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải một tâm thư dài, lần đầu lên tiếng về ồn ào liên quan đến Bảo Anh sau hơn 7 năm giữ im lặng. Trong bài viết, nữ ca sĩ khẳng định việc không lên tiếng suốt thời gian qua không phải vì thừa nhận hay né tránh, mà xuất phát từ nhiều lý do gắn liền với gia đình và các con. Đáng chú ý, cô còn thẳng thắn nhắc đến việc bản thân từng chịu nhiều tổn thương từ phía người thân của Bảo Anh, và cuối cùng đã chọn cách im lặng như giải pháp tốt nhất.

Ngay sau khi được chia sẻ, tâm thư của Phạm Quỳnh Anh lập tức trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc nữ ca sĩ nhấn mạnh chuyện từng bị tổn thương bởi gia đình Bảo Anh chính là chi tiết "không cần thiết". Theo quan điểm của một bộ phận netizen, nếu thực sự mong muốn khép lại lùm xùm, Phạm Quỳnh Anh không nên gợi lại tình tiết này, bởi nó chỉ khiến câu chuyện thêm phức tạp. Một số bình luận còn thẳng thắn nhận định nữ ca sĩ đang tự mâu thuẫn khi vừa khẳng định muốn chấm dứt, vừa khơi gợi vết thương cũ khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Phạm Quỳnh Anh hiện là cái tên bị bàn tán khắp mạng xã hội

Sau loạt chỉ trích, Phạm Quỳnh Anh đã phải tắt bình luận dưới bài viết của mình. Trong nhóm chat với fan, nữ ca sĩ khẳng định không hề xoá bất kỳ bình luận nào như nhiều người đồn đoán. Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh còn bày tỏ sự thắc mắc khi phát hiện có quá nhiều bình luận giống hệt nhau xuất hiện liên tiếp, ám chỉ khả năng có ai đó đang cố tình "seeding bẩn" để gây áp lực cho mình. Phạm Quỳnh Anh còn ẩn ý: "Sao mà các bạn ấy tự biên tự diễn quá, chị chẳng xoá bất kỳ 1 bình luận nào mà cứ hét lên là chị xoá. Mà sao có nhiều bình luận giống nhau?".

Phạm Quỳnh Anh ẩn ý về chuyện liên tục có bình luận spam vào bài viết của mình

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Trong sự nghiệp solo, cô được biết đến với nhiều ca khúc như: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Tất cả sẽ thay em...

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh ly hôn ông bầu Quang Huy sau khi đã có 2 con chung. Không lâu sau, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Bảo Anh là lý do chen vào cuộc sống hôn nhân của đàn chị. Thời điểm đó, Bảo Anh lên tiếng phủ nhận và bày tỏ thái độ khó hiểu trước ồn ào "từ trên trời rơi xuống" này.

Sau hơn 7 năm, vụ việc của Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh rầm rộ trở lại. Nguồn cơn từ việc Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ các con, netizen bất ngờ réo tên Bảo Anh và đào lại scandal của nữ ca sĩ với Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy năm xưa. Sáng 4/9, Bảo Anh đã có chính thức lên tiếng. Theo đó, nữ ca sĩ mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng. Bảo Anh còn muốn nhấn mạnh 2 điều quan trọng là đừng tổn thương trẻ con, đồng thời có cái nhìn nhẹ nhàng, bao dung hơn với phụ nữ.