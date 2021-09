Phạm Hương công khai chuyện sinh con thứ 2 tại Mỹ đúng ngày sinh nhật tròn 30 tuổi

Năm 2018, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Phạm Hương sang Mỹ khiến không ít người bất ngờ.

Nàng hoa hậu cho biết, cô sang xứ cờ hoa để chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó Phạm Hương bất ngờ công khai sinh con ở Mỹ. Từ đó đến nay, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống với quý tử Maximus trên trang cá nhân.

Sáng nay 4/9, Phạm Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh bàn tay của một em bé trên Instagram. Người đẹp Hải Phòng viết: "My Apollo" (Apollo của tôi). Ngay bên dưới bài đăng, một người bạn thân của Phạm Hương đã viết: "My Apollo, welcome to this world" (Xin chào Apollo, chào mừng con đến với thế giới này).

Ngay lập tức nhiều netizen cho rằng Phạm Hương công khai chuyện sinh con thứ 2 tại Mỹ trong ngày sinh nhật tròn 30 tuổi.

Apollo có thể là tên ở nhà mà Phạm Hương đặt cho nhóc tỳ thứ hai, bởi quý tử đầu tiên của cô có tên là Maximus. Trên Instagram của người đẹp 9x cũng có một highlight riêng cho con trai là "My Maximus".

Không để fan phải chờ lâu, phía quản lý Phạm Hương xác nhận cô đã sinh em bé hồi tháng 7, bé tên Apollo: "Hôm nay, 4/9 là sinh nhật của Phạm Hương nên cô chia sẻ niềm vui cùng mọi người khi có thêm một đứa con trai nữa".

Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và phấn khích. Nhiều người đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới mẹ con nàng hậu.

Phạm Hương bất ngờ khoe ảnh bàn tay em bé vào sáng nay 4/9, cũng là sinh nhật tròn 30 tuổi của người đẹp





Bạn bè của Phạm Hương đã bình luận gửi lời chào tới em bé mới ra đời

Không để netizen phải chờ lâu, quản lý Phạm Hương đã xác nhận nàng hậu sinh em bé thứ 2 vào tháng 7/2021

Tin vui của người đẹp Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới mẹ con Phạm Hương

Ảnh: Instagram NV