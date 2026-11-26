Phạm Băng Băng bị cấm sóng từ năm 2018 sau khi vướng bê bối tài chính. Cô trốn thuế và bị phạt số tiền lớn lên tới 883 triệu NDT (128 triệu USD), Phạm Băng Băng đã bị liệt vào danh sách đen và bị cấm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật tại quê nhà Trung Quốc, nơi cô được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ", giữ ngôi vị số một về danh tiếng, thù lao, địa vị trong nhiều năm liền. Phạm Băng Băng buộc phải tìm kiếm cơ hội diễn xuất tại nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc...