Phạm Anh Khoa: "Có những lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui"

Chiều ngày 4/9, Phạm Anh Khoa đã có buổi gặp gỡ báo chí tại TPHCM để giới thiệu MV "Dân tôi ca". Chia sẻ tại buổi họp báo, nam ca sĩ cho hay, sau 19 năm bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh đã thay đổi rất nhiều.

Anh nói: " Có những lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui mà là để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong. Hành trình từ sân khấu rock đầy lửa đến việc tìm kiếm sự thật và bản sắc qua âm nhạc đã giúp tôi nhận ra mình không thể ngừng hát.

Lần này, tôi trở lại không phải để gây tiếng vang mà để kể những câu chuyện cần được kể – bằng tiếng nói thật nhất của mình, về nguồn cội văn hóa và đời sống ".

Ca sĩ Phạm Anh Khoa tại buổi họp báo giới thiệu MV mới.

Trong MV "Dân tôi ca", Phạm Anh Khoa gây chú ý khi trổ tài múa võ. Anh tiết lộ từng học Vovinam, đạt đai nhị đẳng, cũng từng đứng lớp dạy võ tự vệ nữ. Tuy nhiên " tôi cũng không ngờ rằng có ngày đưa được Vovinam vào âm nhạc của mình" , nam ca sĩ bày tỏ.

Được biết ca khúc mới này sẽ lần đầu tiên được diễn live trong chương trình Rock Concert – "Trái tim Việt Nam" vào 20 giờ ngày 6/9 tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Tại sự kiện, Phạm Anh Khoa còn tiết lộ về kế hoạch ra EP "Khoa học" gồm 6 ca khúc. Anh mô tả sản phẩm là khoa học của cảm xúc. Mỗi ca khúc là một "môn học", một trạng thái sống.

Phạm Anh Khoa thổ lộ: "Khoa học cũng có thể được hiểu là những điều mà Phạm Anh Khoa đã và đang học, nay được cập nhật, chọn lọc và hệ thống lại trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Khoa và ê-kíp của mình đã học và hành được những gì thì mời mọi người đón xem những sản phẩm sắp tới của Phạm Anh Khoa ".

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều.

Phạm Anh Khoa cho biết những sản phẩm này đánh dấu một diện mạo mới, tái định vị chính mình trong âm nhạc. Khoa cho hay khán giả luôn nhớ đến Phạm Anh Khoa gai góc, bụi bặm và hát rock.

" Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết bản thân mình có thích rock như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Có khi bản thân tôi theo đuổi rock vì mọi người nói rằng điều đó phù hợp với mình? Khi mọi người nói tôi là một giọng ca của rock, tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ về rock chứ tình yêu ấy chưa từng tồn tại sẵn có trong tâm trí mình ", nam ca sĩ chia sẻ.