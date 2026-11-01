Là vai chính bom tấn nghìn tỷ, vậy mà nữ diễn viên này không có một đồng cát-xê và không hề tự nguyện về điều đó.

Không cần một ngôi sao hạng A hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, bộ phim tài liệu You Can See Everything vẫn đang tạo nên cú bứt phá đáng kinh ngạc tại phòng vé quốc tế. Ra mắt từ ngày 16/10, tác phẩm của hãng phim A24 đã thu về hơn 106 triệu USD (khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng) trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ vào khoảng 7 triệu USD (khoảng 181 tỷ đồng).

You Can See Everything

You Can See Everything là bộ phim tài liệu do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đồng đạo diễn, xoay quanh Elizabeth Holmes - nhà sáng lập Theranos, công ty công nghệ y tế từng được định giá hàng tỷ USD nhưng sụp đổ sau bê bối gian lận gây chấn động Thung lũng Silicon. Từng được ca ngợi như một biểu tượng khởi nghiệp, "Steve Jobs phiên bản nữ", Holmes sau đó bị kết tội lừa đảo nhà đầu tư và phải đối mặt với án tù 11 năm.

Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở việc ê-kíp có cơ hội tiếp cận trực tiếp cuộc sống của Holmes cùng bạn đời Billy Evans trong khoảng thời gian trước khi cô phải thi hành án. Theo giới thiệu từ A24, 34 ngày trước khi vào tù, nữ doanh nhân đã đồng ý "mở cửa" cuộc sống riêng, để một nhóm làm phim theo chân và ghi lại những sinh hoạt thường ngày của mình. Tuy nhiên, dự án không đơn thuần là một bộ phim chân dung nhân vật. Trong quá trình ghi hình kéo dài khoảng 3 năm, các nhà làm phim dần phát hiện những câu chuyện phức tạp phía sau cuộc sống của Holmes và người bạn đời Billy Evans.

Elizabeth Holmes

Vì là câu chuyện được kể trên việc thật và người cũng thật, thù lao của diễn viên trong phim cũng được quan tâm. Theo đó, dù You Can See Everything thu về hàng trăm triệu USD, nữ chính Elizabeth Holmes không nhận được bất kỳ khoản tiền nào để tham gia dự án. Theo Los Angeles Times, ban đầu vấn đề trả thù lao từng được đặt lên bàn đàm phán, nhưng các nhà làm phim lo ngại việc chi tiền cho nhân vật sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan và độ tin cậy của tác phẩm. Đặc biệt, với một nhân vật từng bị kết án gian lận như Holmes, việc nhận tiền từ bộ phim kể về chính cuộc đời mình càng dễ tạo ra những nghi vấn về động cơ xuất hiện trước ống kính.

Phim tái hiện lại người thật việc thật

Tình tiết về cuộc trao đổi giữa Billy Evans và ê-kíp sản xuất về việc chia sẻ lợi nhuận cũng xuất hiện trong phim. Evans cho rằng nếu bộ phim có khả năng kiếm được nhiều tiền, anh và Holmes cũng nên được hưởng một phần thành quả. Đạo diễn Nathan Fielder không đồng tình, bởi việc trả tiền cho nhân vật có thể khiến khán giả nghi ngờ họ đã tác động đến nội dung cuối cùng. Sau cùng, bộ phim cho biết Evans quyết định từ bỏ quyền nhận thù lao, còn Holmes khẳng định bản thân không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào từ dự án.

Không nhận tiền cũng không đồng nghĩa với việc Holmes đơn giản muốn từ chối một khoản thu nhập lớn. Cô hiện phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 452 triệu USD (11,6 nghìn tỷ đồng) cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ gian lận Theranos. Trong phim, Holmes cũng nhiều lần đề cập đến tình trạng tài chính khó khăn và khoản nợ khổng lồ của mình.

Nữ chính Elizabeth Holmes không nhận thù lao từ phim

Nếu câu chuyện phía sau hậu trường đã đủ gây tò mò, thành tích phòng vé của You Can See Everything còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Theo số liệu Box Office Mojo cập nhật ngày 28/11, bộ phim đã thu về khoảng 106,6 triệu USD trên toàn thế giới, tương đương hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 15 lần chi phí sản xuất ban đầu.

Tác phẩm cũng ghi dấu ấn khi trở thành một trong số ít phim tài liệu vượt mốc 100 triệu USD doanh thu toàn cầu. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, phim đã mang về hơn 93 triệu USD (tức hơn 2.4 tỷ đồng), cho thấy sức hút của một đề tài vốn không thuộc nhóm nội dung giải trí đại chúng. Thành tích này càng ấn tượng khi bộ phim không dựa vào một thương hiệu điện ảnh có sẵn hay dàn diễn viên ngôi sao để kéo khán giả ra rạp.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của tác phẩm là cách tiếp cận khác thường. Thay vì kể lại vụ bê bối Theranos theo lối phim tài liệu điều tra thông thường, Nathan Fielder và Lance Oppenheim biến quá trình tìm hiểu Elizabeth Holmes thành một cuộc đối đầu tâm lý đầy bất ngờ. Những cuộc trò chuyện, tình huống đời thường và cả các màn tái hiện được đan cài, khiến người xem liên tục phải đặt câu hỏi về điều mình đang chứng kiến: đâu là sự thật, đâu là cách nhân vật muốn người khác nhìn nhận về mình?

Với thời lượng gần 3 tiếng, You Can See Everything không phải một tác phẩm dễ xem theo công thức giải trí thông thường. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa câu chuyện có thật, những góc khuất của một vụ bê bối kinh doanh đình đám và cách làm phim đầy tính thử nghiệm đã giúp bộ phim tạo nên hiện tượng hiếm thấy ở dòng phim tài liệu.

You Can See Everything đã chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 27/11.