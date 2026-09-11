Phái viên Mỹ 'sốc' trước hành vi của một số quan chức Ukraine?

Ngày 10/9, một nữ nghị sĩ Ukraine tiết lộ, các phái viên Mỹ đã "sốc" trước hành vi của một số quan chức Ukraine, trong chuyến thăm gần đây nhất.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner.

Các phái viên Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã đến Kiev hôm 6/9, để hội đàm với Tổng thống Zelensky, sau khi họ gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow chỉ 1 ngày trước đó, như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine.

Ngày 8/9, trong cuộc trò chuyện với nhà báo Lana Shevchuk, nữ nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod nói: "Họ đã rời đi trong trạng thái khá sốc", đồng thời chỉ trích điều mà bà mô tả là hành vi không phù hợp của giới chức Ukraine trong các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc.

“Thật không may, các quan chức của chúng ta không hiểu là có những tình huống bạn có thể đùa giỡn, nhưng cũng có những điều không chỉ không phù hợp mà còn vượt quá sức chịu đựng”, bà Skorokhod nói.

Nữ nghị sĩ Ukraine đặc biệt chỉ rõ, ông David Arakhamia, người đứng đầu phe nghị sĩ "Người phục vụ nhân dân" của Tổng thống Zelensky, đã mặc chiếc áo phông có dòng chữ "chế độ Kiev" trong cuộc gặp với các đại diện Mỹ.

“Khi người dân Ukraine đang chết hàng loạt, khi chúng ta hoàn toàn thất bại ở mặt trận, khi chúng ta không có gì để bắn hạ tên lửa đạn đạo, chúng ta lại đang đùa giỡn với các đặc phái viên của Tổng thống Trump”, bà lưu ý.

Đánh giá về chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông Witkoff và ông Kushner đã trình bày "một vài ý tưởng khá hay", đồng thời nói thêm, Ukraine vẫn cần xác định xem liệu chúng có thể được thực hiện hay không.

Hôm 8/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm về những nỗ lực giải quyết xung đột và chuyến thăm của các phái viên Mỹ tới Nga và Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov mô tả cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ là “mang tính xây dựng và thẳng thắn”.

Ông cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực những nỗ lực ngoại giao của ông Witkoff và ông Kushner.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết và thực tế trên thực địa được xem xét.

Ukraine liên tục bác bỏ các yêu cầu của Nga về vấn đề lãnh thổ và an ninh.