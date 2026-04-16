Phái đoàn Iran phát hiện dấu hiệu bị phục kích trên đường gặp Mỹ: Tehran lập tức "bẻ hướng"

The Jerusalem Post tiết lộ, phái đoàn Iran đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh khẩn cấp hôm thứ Hai 13/4 khi đang trên đường tới Islamabad, Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ.

Giáo sư Mohammad Marandi, người tháp tùng phái đoàn, cho biết họ đã nhận được cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào máy bay, buộc phải duy trì mức cảnh giác cao trong và sau chuyến thăm. Trên đường trở về Tehran sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, nhóm đã lựa chọn một lộ trình khác “sau khi xác nhận rằng phái đoàn đang bị tấn công”.

“Chúng tôi không tin tưởng Mỹ,” ông Marandi nói. “Và chúng tôi cũng đang rất bận rộn chuẩn bị cho vòng xung đột tiếp theo.”

Ông tiếp tục nhấn mạnh, Iran đang tăng cường năng lực quân sự “ngay cả khi đang ngồi vào bàn đàm phán”.

Theo nguồn tin, các nhóm đàm phán của Mỹ và Iran có thể quay trở lại Islamabad trong tuần này sau khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Hôm thứ Hai 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã gọi điện vào sáng cùng ngày và nói rằng “họ muốn đạt được một thỏa thuận”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán hòa bình trước đó giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua đã kết thúc do Iran không đồng ý đạt được thỏa thuận, và Tehran sẽ là bên chủ động bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán vào tối thứ Hai.

Trong số các vấn đề được đưa ra vào cuối tuần trước có Eo biển Hormuz — tuyến trung chuyển quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran trên thực tế đã phong tỏa, nhưng Mỹ tuyên bố sẽ mở lại — cùng với chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ nhấn mạnh cần thu giữ lượng uranium đã được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, đồng thời thiết lập các cơ chế nhằm đảm bảo Iran không thể tiếp tục làm giàu uranium, theo ông Vance.