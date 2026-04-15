Tàu sân bay Mỹ đi theo lộ trình “khác thường”, bất ngờ áp sát Trung Đông giữa phong tỏa eo biển Hormuz

Tàu sân bay Mỹ di chuyển đường vòng

Theo thông tin mà USNI News thu được, tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77) đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Namibia, trong chuyến hành trình vòng quanh lục địa châu Phi và chuẩn bị gia nhập lực lượng hải quân đang ngày càng lớn mạnh ở Biển Ả Rập trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Bush, được triển khai vào cuối tháng 3, đã không đi qua eo biển Gibraltar và tiến vào Địa Trung Hải, một lộ trình thường thấy đối với các tàu sân bay đóng tại bờ biển phía Đông hướng đến Trung Đông. Thay vào đó, tàu sân bay và các tàu hộ tống của nó – bao gồm USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87) và USS Ross (DDG-71) – đang di chuyển vòng quanh châu Phi, hai quan chức quốc phòng đã xác nhận với USNI News hôm thứ Hai 13/4. Tàu tiếp dầu nhanh lớp tiếp tế USNS Arctic (TAOE-8) cũng đang hoạt động cùng với Nhóm Tác chiến Tàu sân bay Bush.

Lộ trình vòng quanh châu Phi cho phép tàu sân bay và các tàu hộ tống tránh đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, cả hai đều là trung tâm hoạt động của lực lượng Houthi trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào tàu thuyền thương mại và tàu chở hàng của Mỹ trong năm 2024 và 2025.

Chuyến đi vòng quanh châu Phi của tàu sân bay Bush diễn ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz sau thông báo hôm Chủ nhật 12/4 của Tổng thống Donald Trump.

Tàu sân bay Mỹ USS George HW Bush. Ảnh: USNI News

Sau đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã đưa ra một tuyên bố giải thích cách thức lực lượng Mỹ sẽ thực hiện việc phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này, vốn là điểm nóng chính kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran vào cuối tháng Hai.

"Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman," tuyên bố của CENTCOM hôm Chủ nhật 12/4 cho biết. "Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran."

Một thông báo gửi cho các thủy thủ vào thứ Hai 12/4, mà USNI News nhận được, cho biết cái gọi là "thời gian gia hạn" cho phép các tàu trung lập tại các cảng của Iran rời đi đã kết thúc lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông cùng ngày.

"Sau thời điểm này, bất kỳ tàu thuyền nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn bắt, chuyển hướng và tịch thu", thông báo nêu rõ.

Thông báo tiếp tục: “Các tàu trung lập vẫn có thể phải chịu quyền kiểm tra và khám xét để xác định sự hiện diện của hàng hóa buôn lậu. Các chuyến hàng nhân đạo bao gồm thực phẩm, vật tư y tế và các hàng hóa thiết yếu khác cho sự sống còn của dân thường sẽ được phép vận chuyển, nhưng phải chịu sự kiểm tra.”

Xuất hiện tại Hội đồng Đại Tây Dương hôm thứ Hai, Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, đã nói về những cân nhắc đối với việc phong tỏa eo biển Hormuz, bao gồm nguy cơ thủy lôi, mức độ tranh chấp không phận và liệu các đồng minh và đối tác có tham gia vào cuộc phong tỏa hay không.

“Ý tôi là, đây là một nhiệm vụ lớn cần phải được thực hiện ở đây để có thể làm điều này một cách hiệu quả,” ông Caudle nói. “Và tất nhiên tất cả điều đó đều bị ràng buộc bởi một cấu trúc pháp lý – một ‘quy tắc ứng xử’, các khía cạnh pháp lý của việc này, cần có một cấu trúc pháp lý vững chắc để đảm bảo khả năng thực thi lệnh phong tỏa.”

Để tránh bị tấn công

Kể từ khi tàu USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) đi qua eo biển Bab el-Mandeb vào tháng 12/2023, ngay sau khi lực lượng Houthi bắt đầu chiến dịch tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, chưa có tàu sân bay nào của Mỹ đi qua eo biển này. Các tàu khu trục của Mỹ đi qua Bab el-Mandeb trong những năm gần đây đều bị lực lượng Houthi tấn công liên tục.

Trước khi ông Trump tuyên bố phong tỏa, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động trong thời gian ngắn ở Vịnh Ba Tư vào thứ Bảy 11/4, vài ngày sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran trong khi các quan chức Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán.

Theo USNI News đưa tin vào thời điểm đó, tàu USS Frank E. Petersen (DDG-121) và USS Michael Murphy (DDG-112) đã tiến vào eo biển để bắt đầu "chuẩn bị các điều kiện cho việc rà phá thủy lôi". Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã đổ vỡ vào cuối ngày thứ Bảy 11/4, theo các báo cáo.

Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli đóng tại Nhật Bản – bao gồm tàu chiến đổ bộ cỡ lớn USS Tripoli (LHA-7), tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans (LPD-18) và tàu đổ bộ USS Rushmore (LSD-47) – hiện đang hoạt động tại Biển Ả Rập.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln – bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Spruance (DDG-111) và Petersen – cũng đang hiện diện ở Biển Ả Rập. Ngoài ra còn có bảy tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được triển khai độc lập đang hoạt động trong vùng biển này.