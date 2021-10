Pha xử lý cồng kềnh của Trung Quốc: Đẩy than của Australia khỏi các kho chứa để chờ nhập than khác khi cả nước đang vật lộn vì thiếu điện

Khoảng 1 năm đã trôi qua kể từ khi giới chức Trung Quốc ban hành lệnh cấm không chính thức đối với than của Australia. Nó xuất hiện khi căng thẳng trong mối quan hệ giữa 2 quốc gia này leo thang. Tuy nhiên, rất nhiều than được dỡ xuống tàu và đưa vào các kho chứa ngoại quan ở Trung Quốc những không được phép nhập khẩu. Chúng mắc kẹt ở đó suốt nhiều tháng qua.



Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết than hiện tại đã được Trung Quốc đẩy khỏi các kho chứa. Theo báo cáo, hiện còn khoảng 1 triệu tấn than Australia trong các kho ngoại quan của Trung Quốc. Phần khác đã được chất lên tàu và chở tới Ấn Độ sau khi quốc gia này đạt thỏa thuận với Australia.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc không trả lời Reuters do cơ quan này đang nghỉ lễ theo lịch.

Việc đẩy than Australia khỏi các kho chứa ngoại quan tại Trung Quốc diễn ra một tuần sau khi Phó Thủ tướng Han Zheng yêu cầu các công ty năng lượng nước này, bằng mọi giá, phải đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho mùa đông. Trung Quốc hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng điện nghiêm trọng kéo dài nhiều tuần qua. Nhiều địa phương đã phải áp dụng hình thức cắt điện luân phiên, đe dọa ảnh hưởng tới kinh tế khu vực.

Thiếu than là lý do lớn nhất gây ra khủng hoảng điện ở Trung Quốc. Hiện tại, lượng than tồn kho đã giảm mạnh trong khi giá tăng kỷ lục. Một số nhà máy điện đã đóng cửa để bảo trì hoặc giảm công suất vận hành để tránh những thiệt hại do chi phí tăng cao. Tuy nhiên, Trung Quốc nhất quyết không mua than của Australia mà tìm các nguồn cung mới.

Mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc tụt dốc vì nhiều lý do, trong đó có việc Canberra ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế nhằm vào cách xử lý đại dịch Covid-19 của Trung Quốc. Được phát hiện lần đầu tại Vũ Hán, đại dịch này nhanh chóng lan khắp thế giới và để lại những hậu quả khủng khiếp. Trong khi đó, Trung Quốc đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh.