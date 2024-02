Pha 'quay xe' 1.000 tỷ của đại gia Nguyễn Cao Trí sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại: Công ty CP Cao su công nghiệp; Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tháng 12/2017, ông Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su công nghiệp (Đồng Nai) cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã 3 lần chuyển tổng số tiền 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ) cho bị can Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Còn ở Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ, bị can đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng.

Khoảng giữa năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT được UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bến Thành triên khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan.

Để tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, Trương Mỹ Lan thỏa thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí và 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.

Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án và thống nhất với Trí chuyển số tiền 9,5 triệu USD để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.

Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà Times Square) và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Trí tổng 1.000 tỷ đồng.

Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, ngày 21 và 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, từ ngày 26/12/2022 - 15/1/2023, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan.

Khi kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do bị can lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan.

" Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan và cho rằng Trương Mỹ Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự mình, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng ", cáo trạng nêu.

Sau đó, Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của mình và thu hồi 1.000 tỷ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai bị can và người liên quan, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận.