Đối tượng hình sự, thanh niên hư giao nộp 31 khẩu súng quân dụng

Ngày 29-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 15-12-2023 đến nay), Công an TP Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động giao nộp và thu hồi 41 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn súng quân dụng và vũ khí thô sơ.



Hàng chục khẩu súng quân dụng được Công an TP Thanh Hóa vận động giao nộp. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong số 41 khẩu súng các loại mà các đối tượng hình sự, thanh niên hư tự giác giao nộp có 31 khẩu súng quân dụng như: AK, K59, K54, súng Colt, súng bắn đạn ria…

Theo Công an TP Thanh Hóa, xác định công tác tuyên truyền, vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, thời gian qua Công an TP Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã làm tốt công tác điều tra, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép… để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nếu không tự giác giao nộp, Công an TP Thanh Hóa sẽ cương quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, cần thiết sẽ khởi tố hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.