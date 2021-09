Phá nhanh 2 vụ trọng án giữa cao điểm dịch bệnh

Vào tối 30-8, bà Đường Thị V. (ngụ ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) đang say giấc thì nghe tiếng kêu cứu của chồng là ông Lê Tiến M. Bà V. nhanh chóng ngồi dậy gọi con trai cùng chạy ra ngoài sân, phát hiện ông M. nằm bất tỉnh dưới sân. Gia đình bà V. nhanh chóng đưa ông M. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt kẻ sát nhân. Trinh sát đã trích xuất camera an ninh để nhận dạng đối tượng gây án. Đồng thời, khẩn trương rà soát các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, nơi ở, nghi vấn hoạt động phạm tội.



Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trinh sát phát hiện nghi can Nguyễn Chí Hải (sinh năm 2005, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) có đặc điểm giống hàng xóm của bà V. mô tả... Thời điểm xảy ra vụ án, người dân xung quanh hiện trường nghe tiếng kêu cứu của gia đình bà V, chạy ra ngoài thì phát hiện đối tượng trèo hàng rào để tẩu thoát.

Sau 9 giờ khẩn trương điều tra, chiều 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hải. Qua điều tra, Hải bước đầu khai nhận, ở cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Do giãn cách xã hội, Hải túng tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm tài sản của những hộ dân trên địa bàn. Để gây án, Hải đã mang theo 2 con dao để chống trả khi bị chủ nhà phát hiện. Khoảng 22h ngày 30-8, Hải đã đột nhập vào nhà của ông M. với ý định trộm cắp tài sản. Bị ông M. phát hiện, Hải đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, rạng sáng 29-8, tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) cũng đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Đối tượng gây án rất manh động. Qua truy xét đến tối 31-8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) về hành vi trên.

Tại Cơ quan công an, Vũ bước đầu khai nhận, khoảng 4h ngày 29-8, đối tượng đột nhập vào căn nhà của chị Hồ Ngọc M. (31 tuổi, quê quán Đồng Nai) ở khu phố Hòa Lân 2 để trộm tài sản. Khi Vũ vừa đột nhập thì bị chị M. phát hiện, ngăn cản. Lập tức, Vũ dùng đá đập vào đầu của chị M. rồi khống chế và dùng dây trói tay nạn nhân.

Sau đó, Vũ lục trong phòng chị M. lấy được tài sản gồm: 90 triệu đồng, 1 Laptop hiệu Asus, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 8. Gây án xong, Vũ nhanh chóng mang đến một tiệm cầm đồ tại khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An để bán và chuộc lại 1 xe máy đã cầm trước đó. Đồng thời Vũ mua thêm 1 điện thoại di động hiệu Iphone X, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thời điểm dịch bệnh, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận trước các đối tượng cướp, cướp giật, trộm tài sản. Trước khi đi ngủ, người dân cần phải khóa cửa cẩn thận để đối tượng không có cơ hội đột nhập chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện sự việc, cần bình tĩnh xử lý tình huống và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để kịp thời phát hiện, bắt giữ thủ phạm.