Ngày 14/5, Công an huyện Tương Dương ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công 3 bé gái trước khi bị các đối tượng xấu lừa bán sang nước ngoài. Quá trình giải cứu 3 cháu gái, công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi,

Trước đó, vào giữa tháng 7/2023, Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng tại xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) có biểu hiện dụ dỗ các cháu gái sang nước ngoài làm việc. Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán các nạn nhân sang nước ngoài.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Cuối tháng 4/2024, Công an huyện Tương Dương phát hiện có 3 cháu gái là L.T.H. (SN 2012), C.T.T. (SN 2012) và L.T. N. (SN 2007), đều trú tại bản Chẳm Puông (xã Lượng Minh) đang bị lừa bán ra nước ngoài. Công an huyện Tương Dương lập tức cử tổ công tác ra tỉnh Cao Bằng phối hợp với bộ đội Biên phòng giải cứu thành công 3 cháu gái.

Từ lời khai của 3 nạn nhân, công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Xeo Thị Thành (SN 1994, trú bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh).

Đấu tranh mở rộng, công an bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em gồm: Lương Thị Biên (SN 1986) và Xeo Văn Hiên (SN 1976), đều trú tại bản Huồi Thợ (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) khi cả hai đang lẩn trốn tại thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã móc nối với một số người Việt Nam ở nước ngoài rồi bán các cháu gái để hưởng lợi 165 triệu đồng.

Hiện công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Xeo Thị Thành, Lương Thị Biên và Xeo Văn Hiên về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.