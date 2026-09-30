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Phá đường dây 'hô biến' đá cuội thành thiên thạch, thu lợi hàng triệu USD

Nguyễn Dũng
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Từ những viên đá cuội được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao, một nhóm người phân vai chủ hàng, nhà đầu tư và doanh nhân nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch đá cuội dưới danh nghĩa “đá thiên thạch” có giá trị lớn.

Ngày 29/9, Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người vì bị cáo buộc dùng đá cuội giới thiệu là “đá thiên thạch” trị giá hàng triệu USD để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

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Tang vật thu được từ vụ án.

Theo Công an TPHCM, sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nhóm người chào bán những viên đá cuội dưới danh nghĩa “đá thiên thạch” có giá trị lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu. Bốn người cùng tham gia gồm Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang).

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Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu.

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Các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này phân vai, người làm chủ hàng, kẻ làm nhà đầu tư, doanh nhân. Các đối tượng giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” trị giá hàng triệu USD để tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được công an xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 5 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an TPHCM chưa công bố số người bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt. Công an đang đề nghị những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm này liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để trình báo, cung cấp tài liệu.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, giá trị của những vật được chào bán với mức giá đặc biệt cao trước khi giao dịch.

Tags

Công an TPHCM

đá thiên thạch

nguyễn việt thanh

Nguyễn Thanh Dũng

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