Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 300 tỉ đồng

Ngày 23-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 người liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới hơn 300 tỉ đồng.

Từ công tác trinh sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một đường dây cá độ hoạt động tinh vi, trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc với phương thức chặt chẽ, có phân cấp tài khoản và kiểm soát chặt hoạt động.

Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với công an các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, đồng loạt triệu tập 11 đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Các bị can bị bắt gồm: Mai Quang Tuấn (1990), Đoàn Trọng Thái (1988), Đoàn Trọng Thắng (1985), Mai Anh Tuấn (1985) - cùng trú tại thị xã Ba Đồn; Lê Anh Dũng (1985), Bùi Quang Tiền (1996), Tạ Quang Tiến (1983), Lê Trung An (1985), Lê Xuân Bình (1984), Trần Quốc Giáp (1994) - cùng trú tại huyện Quảng Trạch; và Lê Huy Hùng (1995, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An).

Qua đấu tranh, công an xác định nhóm này đã sử dụng các tài khoản cá độ cấp siêu tổng để tạo và phân phối nhiều tài khoản master cho các đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Từ đó tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền ước tính hơn 300 tỉ đồng.