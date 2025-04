Ngày 22-4, Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra, truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1994, trú phường Bãi Cháy) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt bị can đối với Vũ Mạnh Hùng

Theo thông tin từ Công an phường Bãi Cháy, Vũ Mạnh Hùng là đối tượng có tiền sử ngáo đá, loạn thần. Hùng nhiều lần gây sự và đánh người vô cớ.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến ngày 22-4, đối tượng này đã gây ra 13 vụ việc dùng tay, chân đánh gây thương tích cho người đi đường, gây bức xúc cho nhân dân và tiểu thương xung quanh khu vực chợ Cái Dăm, phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Hùng lợi dụng quyền tự do dân chủ, thường xuyên đăng tải thông tin, đơn thư phản ánh nhiều sự việc không có căn cứ, sai sự thật.