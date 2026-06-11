Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ổ nhóm buôn lậu vàng đã đưa khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời, có trị giá gần 1.000 tỉ đồng.

Ngày 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

6 đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng bị khởi tố, băt tạm giam. Ảnh Công an Thanh Hóa

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, ngụ TP HCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991), cùng ngụ TP Đồng Nai; Nguyễn Thị Hương (SN 1980, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, nhu cầu của người dân gia tăng, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Khi vàng về Việt Nam trót lọt, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa, tiêu thụ ra thị trường, gây khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Công an xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TP HCM, TP Đồng Nai đến Thanh Hóa.

Số vàng lậu được công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để qua mắt lực lượng chức năng, ổ nhóm này chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đến khi bị bắt, công an xác định đường dây này đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỉ đồng. Công an đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.