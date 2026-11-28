Sau khi Manchester City chuyển sang sân Etihad, sân vận động Maine Road bị phá dỡ. Khu đất rộng hơn 6ha sau đó được phát triển thành khu dân cư kết hợp trường học, cơ sở y tế và các tiện ích cộng đồng.

Tọa lạc tại khu Moss Side, thành phố Manchester (Anh), Maine Road từng là một trong những sân vận động nổi tiếng của bóng đá xứ sở sương mù. Được xây dựng năm 1922 và chính thức đưa vào sử dụng năm 1923, công trình trở thành sân nhà của câu lạc bộ Manchester City trong suốt 80 năm, thay thế sân Hyde Road trước đó.

Maine Road do kiến trúc sư Charles Swain thiết kế, với tham vọng trở thành một "Wembley của phương Bắc", có sức chứa dự kiến lên tới 120.000 khán giả. Tuy nhiên, phương án xây dựng thực tế được điều chỉnh, đưa sức chứa sân khi khánh thành vào tháng 8/1923 xuống còn khoảng 80.000–85.000 chỗ. Dù vậy, Maine Road vẫn là một trong những sân vận động cấp câu lạc bộ có quy mô lớn nhất nước Anh thời điểm bấy giờ.

Trong những năm tiếp theo, sân liên tục được cải tạo, mở rộng và điều chỉnh kết cấu các khán đài. Đến năm 1935, sức chứa của công trình được ước tính đạt khoảng 88.000 người.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử Maine Road diễn ra ngày 3/3/1934. Trận đấu giữa Manchester City và Stoke City tại FA Cup thu hút 84.569 khán giả, xác lập kỷ lục về lượng người xem một trận đấu tại sân nhà của một câu lạc bộ bóng đá ở Anh.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, Maine Road dần không còn đáp ứng những yêu cầu mới về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn sân vận động. Trận đấu cuối cùng tại đây diễn ra ngày 11/5/2003, khi Manchester City để thua Southampton với tỷ số 0-1. Sau mùa giải 2002-2003, đội bóng chuyển sang sân City of Manchester, nay được biết đến với tên gọi Etihad Stadium.

Quyết định chuyển sân khép lại hành trình 80 năm của Maine Road với tư cách sân nhà Manchester City. Công trình sau đó bị phá dỡ, bắt đầu từ cuối năm 2003 và hoàn tất trong năm 2004.

Sau khi Maine Road bị phá dỡ, khu đất rộng khoảng 6,25ha tại Moss Side được đưa vào kế hoạch tái thiết đô thị của thành phố Manchester. Thay vì tiếp tục phục vụ mục đích thể thao, quỹ đất này được định hướng chuyển đổi thành khu dân cư đa chức năng, kết hợp nhà ở với hệ thống tiện ích phục vụ cộng đồng.

Tháng 11/2004, chính quyền thành phố Manchester công bố kế hoạch tìm kiếm đơn vị phát triển khu đất cũ. Theo định hướng ban đầu, dự án dự kiến cung cấp ít nhất 350 căn nhà, bao gồm nhà ở giá phải chăng và nhà dành cho người cao tuổi. Quy hoạch đồng thời đặt ra yêu cầu bổ sung không gian công cộng, dịch vụ y tế và các cơ sở chăm sóc trẻ em.

Đến tháng 2/2005, Hội đồng thành phố Manchester lựa chọn Lowry Homes làm đơn vị phát triển dự án. Theo phương án kiến trúc do Leach Rhodes Walker giới thiệu, khu đất được quy hoạch thành khu dân cư với khoảng 230 căn nhà và 240 căn hộ, tương đương gần 470 sản phẩm nhà ở.

Trong đó, các căn nhà chủ yếu có thiết kế từ 3-4 phòng ngủ, gồm nhiều loại hình như nhà liền kề, nhà bán biệt lập và nhà biệt lập, cao từ 2-3 tầng. Khu căn hộ được thiết kế với các lựa chọn từ 2-4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân.

Sau khi Maine Road bị phá dỡ, khu đất rộng khoảng 6,25ha tại Moss Side được đưa vào kế hoạch tái thiết đô thị của thành phố Manchester (Ảnh: GJFootballArchive).

Tổng giá trị dự án được công bố ở mức 35 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1.186 tỷ đồng. Đây không đơn thuần là dự án phát triển nhà ở mà còn được định hướng trở thành một khu dân cư với hệ thống hạ tầng xã hội tương đối đồng bộ.

Cụ thể, bên cạnh các công trình nhà ở, quy hoạch còn bố trí trường tiểu học Công giáo cao 2 tầng, nhà trẻ có sức chứa 60 trẻ, cơ sở dịch vụ y tế thuộc hệ thống NHS với diện tích khoảng 1.400m2 và khu thương mại địa phương rộng khoảng 750m2.

Dự án cũng dành quỹ đất cho khoảng 475 chỗ đỗ xe, các không gian công cộng và hạ tầng thiết yếu khác. Toàn bộ quá trình phát triển được chia thành 8 giai đoạn, với thời gian triển khai dự kiến khoảng 5 năm.



