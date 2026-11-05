Phá chuyên án livestream khiêu dâm, dòng tiền tới 4.189 tỷ đồng: Bắt quản lý Nguyễn Thị Ngọc Yến 38 tuổi

Nguyễn Thị Ngọc Yến giữ vai trò quản lý, điều hành, trả công cho các phụ nữ tham gia livestream.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết trên Vietnamnet rằng, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can liên quan đến tội danh "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã đứng ra tổ chức, điều hành chuỗi hoạt động livestream khiêu dâm xuyên tỉnh, thành với tổng dòng tiền giao dịch lên tới con số hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ lực lượng công an, các đối tượng chủ mưu đã thiết lập nhiều tài khoản trên các trang web đen do nước ngoài trực tiếp quản lý. Sau đó, thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Telegram, Zalo và Facebook, chúng tiến hành tiếp cận, dụ dỗ những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm ổn định tham gia vào các buổi phát trực tiếp (livestream) mang tính chất khiêu dâm nhằm trục lợi bất chính.

Để thu hút người xem, các trang mạng này yêu cầu khán giả phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào điện tử mới có quyền truy cập theo dõi. Người xem thậm chí có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu để các cô gái thực hiện các hành vi đồi trụy theo ý muốn ngay trên sóng.

Đáng chú ý, báo Tiền Phong đưa tin, hệ thống tài chính của đường dây này được tổ chức rất tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng. Số tiền thu về từ người xem không chuyển thẳng mà được luân chuyển qua một chuỗi các tài khoản ngân hàng, ví điện tử trung gian, rồi tiếp tục quy đổi thành tiền kỹ thuật số USDT trước khi được dùng để trả công cho những người trực tiếp thực hiện livestream. Hoạt động phạm pháp này đã được kéo dài từ năm 2025 cho đến nay tại Lào Cai cùng nhiều địa phương khác trên cả nước, với tổng dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản liên quan ghi nhận lên tới 4.189 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: TPO

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình trinh sát, ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Lý Lở Mẩy (sinh năm 2003) và Lò Tả Mẩy (sinh năm 1998), cùng cư trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai thực hiện livestream; Phạm Văn Trọng (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình là quản lý hệ thống, điều hành đường dây và chi trả tiền công cho những phụ nữ tham gia livestream.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi được 1,65 tỷ đồng từ nguồn tiền thu lợi bất chính của các đối tượng. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.