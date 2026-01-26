Phà M/V Trisha Kerstin 3 trước khi gặp nạn.

Chiếc phà M/V Trisha Kerstin 3 gặp nạn khi đang trên đường từ thành phố cảng Zamboanga đến đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu ở miền nam đất nước. Sự cố kỹ thuật khiến chiếc phà chở 332 hành khách và 27 thuyền viên bị chìm, các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.

Lực lượng cứu hộ cứu được ít nhất 215 hành khách.

Thống đốc tỉnh đảo Basilan Mujiv Hataman cho biết 2 thi thể đã được đưa đến Isabela, thủ phủ của tỉnh.

“Tôi đang tiếp nhận 37 người ở bến tàu. Thật không may, 2 người đã chết”, ông Hataman cho biết.

Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Philippines cùng một đội tàu đánh cá tiếp tục tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ngoài khơi tỉnh Basilan, trong điều kiện thời tiết tốt.

Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do bão tố, tàu thuyền bảo trì kém, tình trạng quá tải và thực thi quy định an toàn không nghiêm, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Vào tháng 12/1987, chiếc phà Dona Paz bị chìm sau khi va chạm với tàu chở nhiên liệu ở miền trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng, gây ra thảm họa hàng hải thời bình tồi tệ nhất thế giới.