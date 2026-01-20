Nghiên cứu của Philippines: Việt Nam đạt thành công ‘chưa từng có’

Tờ Manila Times (Philippines) ngày 15/1 đưa tin, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Agriculture and Development Notes (ADN) của Trung tâm Nghiên cứu và Học tập Sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA) có trụ sở tại tỉnh Laguna, Philippines, cho thấy Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) đã mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho thương mại khu vực.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Agriculture and Development Notes cho thấy Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) đã mang lại sự tăng trưởng đáng kể cho thương mại khu vực. Ảnh chụp màn hình SEARCA

Nghiên cứu cho biết, trong khi tổng kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần kể từ khi hiệp định ACFTA có hiệu lực vào năm 2004, thì thương mại hàng nông sản đã tăng gần 5 lần, từ 14 tỷ USD vào năm 2004 lên 68 tỷ USD vào năm 2018.

Theo nghiên cứu của Philippines, tăng trưởng tập trung ở một vài quốc gia, trong đó Việt Nam nổi lên là nước hưởng lợi chính, đạt được thành công “chưa từng có” với kim ngạch thương mại nông sản trong ASEAN tăng đáng kể cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về xuất khẩu và nhập khẩu trên toàn cầu.

Indonesia và Thái Lan cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể kim ngạch thương mại ròng; trong khi Malaysia và Philippines tăng trưởng thương mại nông sản chủ yếu bằng cách xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài ACFTA. Tuy nhiên, Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar lại chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự chuyển hướng thương mại ròng.

Để nhân rộng thành công của Việt Nam và khai thác tối đa lợi ích của thương mại tự do, nhóm tác giả nhấn mạnh sự cần thiết về việc các quốc gia ASEAN phải áp dụng một khuôn khổ chính sách toàn diện, bao gồm đầu tư vào công nghệ như cơ giới hóa, cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi, và nguồn nhân lực thông qua đào tạo và dịch vụ khuyến nông.

Theo nghiên cứu, một kế hoạch tổng thể quốc gia về nông nghiệp là rất quan trọng đối với nghiên cứu, phát triển và các quy định dựa trên thực tế. Nghiên cứu kết luận rằng các cơ quan nông nghiệp nên coi các hiệp định thương mại tự do (FTA) là công cụ chính sách chiến lược để mở rộng ngành.

Với một khuôn khổ chính sách nông nghiệp rõ ràng — được hỗ trợ bởi các sáng kiến như Quỹ Hạt giống Nghiên cứu và Đào tạo (SFRT) của SEARCA, liên kết nghiên cứu với các con đường thực tiễn để tăng trưởng, nhóm tác giả cho biết thêm rằng các quốc gia ASEAN có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để ứng phó với những thay đổi cấu trúc và nắm bắt các cơ hội mới trên thị trường quốc tế.