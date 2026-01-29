Tranh cãi bắt nguồn từ 3 video “check var” trên TikTok

Mới đây, PewPew xuất hiện trong một buổi livestream có hơn 30.000 người theo dõi để đối chất trực tiếp với chủ kênh TikTok theliemreview, kênh hiện có hơn 26.000 lượt theo dõi. Cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên căng thẳng khi đi thẳng vào câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội: review có thực sự công tâm hay không, và đâu là ranh giới giữa review sản phẩm với nội dung bán hàng, booking.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc theliemreview đăng 3 video trên TikTok, cho rằng PewPew đang “đánh tráo khái niệm” khi gọi một video của mình là “review không booking”. Theo theliemreview, một nội dung review đúng nghĩa phải có cả khen lẫn chê, trong khi video của PewPew bị cho là chỉ nêu ưu điểm.

Chính vì vậy, PewPew cho biết anh buộc phải hủy nhiều công việc và dành trọn một buổi tối để làm rõ sự việc. Nam streamer nói thẳng trên livestream: “Vì em nói đến công việc, nó ảnh hưởng đến cuộc sống, khách hàng, đối tác, rất nhiều con người đang cũng với anh làm việc nên anh mới phải dành thời gian để trả lời từng vấn đề... Em để hẳn hình ảnh lên công khai, cùng với một cái thumbnail ‘treo đầu dê, bán thịt chó’, rồi đánh tráo khái niệm. Tại sao vậy?”.

Hai quan điểm đối lập về khái niệm “review không booking”

Trong buổi đối chất, theliemreview mang một video review đồ công nghệ của PewPew ra phân tích. Người này khẳng định không phủ nhận toàn bộ công việc hay hoạt động bán hàng của PewPew, đồng thời nhận mình là fan của nam streamer. Tuy nhiên, khi xem video được gắn mác “review không booking”, anh cho rằng nội dung không đúng với kỳ vọng cá nhân về một video review.

Theo theliemreview, việc PewPew chỉ nêu điểm tốt khiến video mang màu sắc booking, dù không có booking chính thức. Quan điểm này dẫn tới tranh luận trực diện về việc thế nào là review đúng nghĩa, và liệu một video chỉ chia sẻ trải nghiệm tích cực có được gọi là review hay không.

PewPew đưa ra định nghĩa của mình ngay trên livestream: “Theo em, định nghĩa của review là phải là giúp người xem hiểu sản phẩm, ra quyết định đúng, tránh mua sai, tốn tiền, tốn thời gian. Nội dung phải có so sánh, nhận định, trải nghiệm, có chê - có ưu nhược điểm, và kết luận là có đáng mua hay không, hợp với ai, ai không nên mua?

Trong video của anh, khách hàng có nhìn thấy sản phẩm khi đã unbox và sử dụng không? Có thấy màu sắc, hoạt động thực tế, thông số cơ bản không? Anh có nói sai thông tin gì không?”.

Trước lập luận này, theliemreview phản hồi ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Anh không nói sai. Nhưng theo em, như vậy vẫn chưa phải review.”

Theliemreview tiếp tục nhấn mạnh rằng một video review cần đặt sản phẩm trong bối cảnh so sánh, chỉ ra những điểm đánh đổi trong từng phân khúc giá, dựa trên trải nghiệm cá nhân. Người này lấy ví dụ với các sản phẩm tầm giá khoảng 2 triệu, người mua buộc phải chấp nhận hạn chế về độ bền hay chất lượng hiển thị. Ngược lại, PewPew cho rằng anh đã mô tả rõ công dụng, chức năng và trải nghiệm thực tế, đồng thời đặt câu hỏi trực diện: “Thứ nhất, em bán sản phẩm em chê để làm gì?”.

Dư âm sau livestream và phản ứng cộng đồng

Buổi tranh luận kết thúc mà không có kết luận ai đúng ai sai. Tuy nhiên, đoạn clip đối chất nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng review bắt buộc phải thể hiện cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt để người xem tự đánh giá. Một số khác lại đồng tình với PewPew, cho rằng không thể ép người làm nội dung phải “tìm cho ra nhược điểm” nếu trải nghiệm cá nhân chưa gặp vấn đề.

Rạng sáng ngày 29/1, PewPew tiếp tục đăng clip trên TikTok cá nhân để thông báo sự việc đã khép lại. Anh chia sẻ: “Hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ cũng như mở rộng thêm những góc nhìn với nhau, rút ra được một số kết luận nhất định và hành động trong tương lại. Đồng thời cũng đã chia sẻ lắng nghe từ cả theliemreview, cũng đã mời bạn tham thảo thêm những cái khác mà mình làm, có booking.

Và ngày mai thì đội chăm sóc khách hàng của mình sẽ nhắn tin cho bạn để lấy info sau đó hy vọng sớm sẽ tháy các video của bạn chia sẻ về trải nghiệm của bạn có khen có chê với các business mình làm như ăn uống, giặt là, cắt tóc,...”.

Những năm gần đây, PewPew chuyển mạnh sang lĩnh vực livestream bán hàng và thành lập công ty riêng. Hiện anh cùng đội ngũ vận hành kênh TikTok “Tạp hóa PewPew”, livestream nhiều mặt hàng từ công nghệ đến đồ gia dụng, với hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Trong khi đó, theliemreview do Nam Hải vận hành, tập trung vào việc phân tích và chỉ ra các vấn đề trong thị trường review. Kênh hiện có hơn 26.000 lượt theo dõi trên TikTok, nhưng cũng thường xuyên gây tranh cãi vì cách “var thẳng” những người làm nội dung review bằng góc nhìn và quan điểm cá nhân.