Petrovietnam thúc đẩy hợp tác phát triển điện hạt nhân

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã có những trao đổi liên quan đến việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KEPCO Kim Dong-cheol. Ảnh: Petrovietnam

Ngày 8-9, tại Seoul, Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường và đoàn công tác của Petrovietnam đã có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) Kim Dong-cheol và đoàn công tác của KEPCO, trao đổi về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết, Việt Nam đang có những bước đi quyết liệt nhằm chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai các dự án điện hạt nhân. Việc các thỏa thuận hợp tác giữa KEPCO và Petrovietnam được ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước cho thấy điện hạt nhân đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

Đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 mà Petrovietnam được giao làm chủ đầu tư, công tác chuẩn bị mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai. Đến nay, khoảng 97,5% diện tích mặt bằng đã được giải phóng và dự kiến công tác còn lại sẽ sớm được hoàn thành. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy tiến độ dự án trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết điện hạt nhân đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm chỉ đạo các dự án điện hạt nhân, trong đó Petrovietnam kỳ vọng sẽ cùng đối tác có tiềm năng lớn, xây dựng một phương án hợp tác hiệu quả, có tính khả thi cao và có thể triển khai nhanh chóng để báo cáo Chính phủ hai nước xem xét.

Về phía KEPCO, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Dong-cheol đánh giá cao những thông tin được Petrovietnam chia sẻ và cho rằng, qua cuộc trao đổi, KEPCO đã có cái nhìn rõ hơn về định hướng cũng như những bước chuẩn bị của Việt Nam đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Lãnh đạo KEPCO thể hiện mong muốn được đồng hành cùng Petrovietnam để nghiên cứu phương án triển khai hiệu quả dự án điện hạt nhân. KEPCO cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Barakah tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), qua đó nhấn mạnh vai trò của quan hệ hợp tác lâu dài, sự tin cậy giữa các đối tác và năng lực tổ chức triển khai đối với thành công của các dự án điện hạt nhân quy mô lớn.

Lãnh đạo Petrovietnam và KEPCO tại buổi làm việc. Ảnh: Petrovietnam

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và KEPCO thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp nghiên cứu các phương án về công nghệ, đầu tư và tài chính, đồng thời thúc đẩy sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan hai nước.

Hai bên kỳ vọng sự kết hợp giữa quyết tâm triển khai dự án của Việt Nam và kinh nghiệm, năng lực của KEPCO trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.