Petrovietnam thông báo quan trọng về bể trầm tích lớn nhất cả nước

Yên Chi
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa phát đi thông báo mời các đối tác trong và ngoài nước tham gia đấu thầu Lô 17 thuộc bể trầm tích Cửu Long trên thềm lục địa Việt Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành dầu khí đang đẩy mạnh tìm kiếm thêm các dự án thăm dò, khai thác mới nhằm bổ sung nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.

Theo kế hoạch, Petrovietnam sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với lô dầu khí nói trên. Các nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký tham gia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. Sau khi gửi thư bày tỏ quan tâm, các đối tác sẽ được tiếp cận hệ thống dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình nghiên cứu, đánh giá tiềm năng dự án trước khi bước vào giai đoạn đấu thầu chính thức.

Trong lĩnh vực dầu khí, việc phân tích dữ liệu địa chất và điều kiện kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định đầu tư. Nhà đầu tư thường xem xét nhiều yếu tố như tiềm năng trữ lượng, chi phí khai thác, điều kiện vận hành cũng như khả năng kết nối với hạ tầng hiện hữu.

Điểm đáng chú ý của đợt mời thầu lần này nằm ở vị trí của Lô 17 khi khu vực này thuộc bể trầm tích Cửu Long – có trữ lượng lớn nhất Việt Nam. Đây là nơi gắn với nhiều mỏ dầu khí nổi tiếng như Mỏ Bạch Hổ, Mỏ Rồng, Mỏ Sư Tử Đen, Mỏ Sư Tử Vàng và Mỏ Tê Giác Trắng.

Bể Cửu Long được đánh giá có lợi thế nhờ hệ thống dữ liệu địa chất tích lũy qua nhiều năm khai thác cùng mạng lưới hạ tầng dầu khí đã hình thành tương đối đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc xây dựng phương án kỹ thuật và tính toán hiệu quả khai thác.

Hiện nay, nhiều mỏ dầu khí trong nước đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên, trong khi nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng cùng quá trình công nghiệp hóa, phát triển hạ tầng số và các ngành sản xuất tiêu thụ điện quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, việc Petrovietnam mở thầu Lô 17 được xem là một phần trong nỗ lực duy trì nguồn dự án mới cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong giai đoạn tới.

﻿Bể Cửu Long là một trong những khu vực khai thác dầu chính của ngành Dầu khí Việt Nam, diễn ra nhiều hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí thành công trong hơn 20 năm qua.

Tổng trữ lượng dầu khí tại chỗ của bể Cửu Long ước tính dao động từ 3,8 đến 4,2 tỷ m³ hydrocarbon quy đổi. Trong đó, trữ lượng tiềm năng có thể thu hồi đạt khoảng 800 - 900 triệu m³ (chiếm phần lớn sản lượng khai thác dầu thô thực tế của toàn quốc).﻿

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

