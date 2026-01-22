Park Shin Hye suy sụp bật khóc trên sóng truyền hình, chuyện tồi tệ gì đã xảy ra?

Park Shin Hye vừa tái xuất màn ảnh với tác phẩm mới mang tên Điều Tra Viên Hong, đồng thời cô cũng tham gia show truyền hình Yoo Quiz on the Block của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Trong chương trình, người đẹp sinh năm 1990 gây chú ý với khoảnh khắc bật khóc nức nở, tâm trạng sa sút khi nói về chuyện gia đình.

Theo Park Shin Hye, gia đình cô đang sống trong nỗi bất an, lo lắng mỗi ngày vì tình hình sức khỏe của cha cô gặp vấn đề nghiêm trọng. Park Shin Hye nghẹn ngào tâm sự gần đây cha cô đã chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não, tính mạng bị đe dọa vì không biết mạch máu lúc nào sẽ vỡ ra. Đáng ngại hơn là cha nữ diễn viên còn có tiền sử bị bệnh tim.

Park Shin Hye tham gia show truyền hình Yoo Quiz on the Block của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Ảnh: X.

Trong chương trình, nữ diễn viên không kìm được nước mắt khi nói về bệnh tình nguy hiểm của cha. Ảnh: KoreaBoo.

"Tôi từng nghĩ cha tôi là siêu nhân bất khả chiến bại, nhưng hiện thực không phải như vậy. Sức khỏe của cha tôi đang suy giảm, ông mắc bệnh tim và chứng phình động mạch não. Với tôi và gia đình, đây là việc tồi tệ và đáng sợ vì bạn không bao giờ biết khi nào mạch máu trong não cha tôi sẽ vỡ ra rồi dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Tôi nhận ra mình có thể mất người thân bất cứ lúc nào và càng yêu thương, trân trọng họ. Không chỉ vậy, gần đây, tôi cảm thấy mình già đi vì bản thân phải đến nhà tang lễ thường xuyên hơn…", Park Shin Hye vừa khóc, vừa tâm sự trên sóng truyền hình.

Theo Park Shin Hye, sự nghiệp nghệ thuật của cô thành công đều nhờ có sự hy sinh, ủng hộ của cha mẹ. Ban đầu, cha mẹ đã phản đối cô vào showbiz do gia đình không ổn định về tài chính. Tuy nhiên, sau khi nhận ra niềm khao khát với diễn xuất của con gái, cha mẹ Park Shin Hye đã thay đổi ý định, chuyển từ Gwangju đến Seoul (Hàn Quốc) để hỗ trợ cô theo đuổi đam mê. Khi đó, cả nhà Park Shin Hye sống trong căn hộ bán hầm nhỏ hẹp, mẹ làm nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh và bán bảo hiểm, còn cha lái taxi. Theo Park Shin Hye, cha mẹ cô không than vãn, trách móc nửa lời dù sống khổ, chật vật vì con gái.

Theo Park Shin Hye, gia đình cô đang sống trong nỗi bất an, thấp thỏm lo âu vì tình trạng sức khỏe sa sút của cha. Ảnh: Allure.

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, Hàn Quốc. Dù ra mắt công chúng qua 1 video âm nhạc và từng có ý định đi theo con đường ca hát nhưng cuối cùng cô lại chọn gắn bó với diễn xuất. Park Shin Hye trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhận vai thời niên thiếu của nữ chính trong tác phẩm kinh điển 1 thời Nấc Thang Lên Thiên Đường. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh qua nhiều vai chính ấn tượng ở các phim hot hòn họt gồm Cô Nàng Đẹp Trai, The Heirs, Pinocchio, Doctors,...

Park Shin Hye trở nên nổi tiếng rầm rộ nhờ loạt phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Ảnh: Naver.

Về đời tư, Choi Tae Joon - Park Shin Hye bị Dispatch “khui” hẹn hò từ năm 2017. Sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 1/2022 bằng 1 đám cưới hoành tráng. 2 nghệ sĩ chào đón quý tử đầu lòng hồi tháng 5 cùng năm trong sự chúc mừng nồng nhiệt từ công chúng. Cặp đôi khá kín tiếng và ít khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng.

Park Shin Hye - Choi Tae Joon có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Ảnh: Nate.

