Paparazzi "tóm dính" Negav và Uyển Ân tay trong tay tình tứ, cùng về chung cư sau buổi ăn tối thân mật

Uyển Ân và Negav lộ thêm hint xịn giữa nghi vấn đang yêu đương.

Thời gian qua, Uyển Ân và Negav liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi nhiều lần để lộ những dấu hiệu được cho là đang trong mối quan hệ yêu đương. Từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến việc nhiều bạn bè vô tình "đánh úp" bằng những chi tiết đáng ngờ, cả hai nhiều lần bị cư dân mạng gọi tên trong danh sách những cặp đôi "phim giả tình thật" của Vbiz. Dù vậy, đến nay, Uyển Ân và Negav vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn.

Mới đây, chúng tôi ghi nhận khoảnh khắc Uyển Ân và Negav xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn ở TP.HCM. Cả hai lựa chọn trang phục khá đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít khi xuất hiện cùng. Trong suốt bữa ăn, cặp đôi ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và tương tác tự nhiên. Đáng chú ý, Negav nhiều lần có những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho Uyển Ân trong lúc dùng bữa. Không gian quán khá đông khách nhưng cả hai vẫn giữ sự thoải mái, không quá e dè hay cố tình né tránh ánh nhìn của mọi người. Một chi tiết khác cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng là việc Uyển Ân vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh cho Negav.

Clip: "Tóm dính" Uyển Ân và Negav cùng nhau đi ăn, về chung khu chung cư



Sau khi dùng bữa, Uyển Ân và Negav cùng rời khỏi quán. Cả hai khoác tay nhau bước ra ngoài trước khi lên chung một chiếc taxi. Theo ghi nhận, chiếc xe đưa cả hai di chuyển đến một khu chung cư tại TP.HCM. Trong suốt quãng đường từ xe vào sảnh, Uyển Ân và Negav đi cạnh nhau nhưng không có quá nhiều cử chỉ thân mật giữa chốn đông người.

Loạt khoảnh khắc mới này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao. Nhiều người cho rằng đây là "hint" rõ ràng nhất từ trước đến nay về mối quan hệ của Uyển Ân và NEGAV. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc cả hai đi ăn hay xuất hiện cùng nhau chưa đủ để khẳng định đang hẹn hò. Hiện tại, phía Uyển Ân và Negav vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Negav và Uyển Ân bị bắt gặp cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng ở TP.HCM

Nam rapper liên tục cười nói, thái độ khá vui vẻ khi ăn tối cùng Uyển Ân

Em gái Trấn Thành cũng có hành động đặc biệt khi liên tục làm phó nháy chụp ảnh cho Negav

Sau đó, Uyển Ân bị chủ động khoác tay Negav để di chuyển ra taxi



Negav chủ động xách hết túi đồ, cả hai thoải mái về chung một toà chung cư ở trung tâm

Loạt dấu hiệu nghi vấn Uyển Ân và Negav hẹn hò

Uyển Ân và Negav đã quen biết từ trước khi cùng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong phim, hai người hóa thân thành một cặp vợ chồng nên có khá nhiều phân cảnh tình cảm. Sau khi dự án kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân.

Uyển Ân và Negav từng nhiều lần bị cư dân mạng "réo tên" vì loạt dấu hiệu được cho là vượt trên mức bạn bè. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh do "team qua đường" ghi lại cảnh cả hai cùng dạo phố. Trong khoảnh khắc ấy, Negav diện trang phục tông đen, còn Uyển Ân chọn outfit đơn giản với áo tím và quần jeans. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là cả hai thoải mái nắm tay, vừa đi vừa trò chuyện, có nhiều cử chỉ tự nhiên giữa nơi đông người. Loạt ảnh nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên khắp các diễn đàn.

Negav và Uyển Ân từng bị bắt gặp tình tứ giữa phố

Một trong những chi tiết được "đào" lại nhiều nhất là loạt video TikTok cả hai từng quay chung. Uyển Ân và Negav thường xuyên xuất hiện với năng lượng vui vẻ, tung hứng ăn ý và thoải mái tương tác trước ống kính. Thậm chí, trong một số clip, cả hai còn gọi nhau là "vợ - chồng" theo kiểu pha trò. Thời điểm đó, phần lớn khán giả đều cho rằng đây chỉ là màn tung hứng của những người bạn thân hoặc xuất phát từ vai diễn nên không quá để tâm.

Bạn bè cũng thả hint về cặp đôi này. Trong một buổi livestream, khi Negav than đói, Pháp Kiều bất ngờ hỏi: "Có muốn ăn bánh dé không?". Nghe đến đây, nam rapper lập tức bật cười đầy ngượng ngùng. Bởi theo cách chơi chữ của hội bạn, "bánh dé" được đọc lái thành "bé Dánh" - biệt danh mà nhiều người cho rằng dùng để gọi Uyển Ân.

Negav khá thân thiết với Trấn Thành và hội bạn của Uyển Ân

Không chỉ một lần, Pháp Kiều còn nhiều lần bị cho là "đánh tiếng" về mối quan hệ của cả hai. Trong một buổi đi ăn gần đây cùng Uyển Ân và Negav, nam rapper để lại bình luận: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại nhanh chóng được cư dân mạng giải mã thành "bóng đèn" khi đọc lái, hàm ý người đi cùng một cặp đôi. Cách đây không lâu, Nhâm Phương Nam cũng lộ ảnh bắt gặp Negav và Uyển Ân đi ăn riêng, vừa đăng lên ít phút đã vội xoá đi. Loạt chi tiết này tiếp tục trở thành "manh mối" mới khiến hội "đẩy thuyền" càng thêm tin rằng giữa Uyển Ân và Negav không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Nhâm Phương Nam từng để lộ hình ảnh Uyển Ân và Negav cùng nhau đi ăn cách đây không lâu

