Các kênh Telegram của Nga đang đưa tin về vụ đánh chặn và phá hủy đầu tiên được ghi nhận đối với một tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.

Đoạn video ghi lại sự việc và mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn rơi đã được cựu phi công quân sự Ilya Tumanov (Fighterbomber), người nổi tiếng với khả năng phân tích các hoạt động chiến đấu, đăng tải trên kênh của mình.

Theo ông Tumanov, mục tiêu đã bị tấn công bằng hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo đã bị phá hủy bởi hệ thống phòng không Pantsir-S1.

"Vâng, đây là một trong số ít những tên lửa hành trình FP-5 Flamingo đã đến lãnh thổ của chúng tôi vào tháng trước và kíp chiến đấu Pantsir đã đánh chặn nó thành công", ông Tumanov lưu ý trong bài đăng, có kèm theo ảnh chụp xác quả đạn cùng các yếu tố thiết kế đặc trưng của vũ khí do Ukraine chế tạo.

Vụ việc được cho là xảy ra ở một trong những khu vực biên giới, nhưng địa điểm chính xác không được nêu rõ. Tại thời điểm công bố video, chưa có xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga.

FP-5 Flamingo là một phát triển tương đối mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách xa. Tuy nhiên vũ khí này không được đánh giá cao vì thiết kế khá đơn sơ, giống như một máy bay không người lái hoán cải.

Điển hình như động cơ của FP-5 được Ukraine mua lại từ những máy bay huấn luyện L-39 đã ngừng sử dụng, khi chúng chỉ còn đảm bảo được khoảng 10 giờ bay, hành động trên nhằm tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ chế tạo.