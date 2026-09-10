Pakistan đã chuyển lời cảnh báo của Ả-rập Xê-út tới Iran phải kiềm chế lực lượng Houthi, sau khi lực lượng này gia tăng tấn công vào vương quốc. Các nguồn tin nói rằng đây là nỗ lực phối hợp nhằm ngăn cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tấm bảng lớn hiển thị chân dung lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, ngày 6/9. (Ảnh: AP)

Ngày 8/9, Houthi tấn công một căn cứ không quân ở TP. Khamis Mushait và cơ sở dầu mỏ tại các thành phố lân cận của Ả-rập Xê-út, khiến 73 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Ả-rập Xê-út kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran nổ ra vào tháng 2.

Ngày 9/9, ông Yahya Saree - phát ngôn viên quân sự của Houthi, cho biết các máy bay chiến đấu của Ả-rập Xê-út đã triển khai 54 cuộc không kích vào Yemen trong 12 giờ trước đó, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Trong khi chiến sự giữa Mỹ và Iran leo thang một lần nữa, xung đột bùng lên giữa Houthi và Ả-rập Xê-út tạo ra mặt trận thứ hai, đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cảnh báo của Pakistan tới Iran có sức nặng đáng kể, bởi Islamabad đã ký hiệp ước quốc phòng với Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù các quan chức tại Islamabad nhấn mạnh rằng vai trò quân sự của họ theo hiệp ước chỉ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ Ả-rập Xê-út, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif vừa nói rằng những cuộc tấn công vào lãnh thổ vương quốc có thể kích hoạt cơ chế an ninh chung giữa Riyadh, Ankara và Islamabad.

“Hành động xâm lược nhằm vào một nước sẽ bị coi là hành động xâm lược nhằm vào cả 3 nước”, ông Asif nói trên truyền hình Pakistan.

“Không có bất kỳ sự mơ hồ hay nghi ngờ nào… Hành động xâm lược vô cớ hoặc mở rộng xung đột… sang Ả-rập Xê-út chắc chắn sẽ khiến thỏa thuận này được kích hoạt”, ông Asif nói thêm.

Nguy cơ can dự trực tiếp

Sự can thiệp của Pakistan, sau nhiều năm duy trì thế cân bằng trong quan hệ với Ả-rập Xê-út và Iran, cho thấy tính nghiêm trọng của các cuộc tấn công mà Houthi thực hiện.

Reuters dẫn các nguồn tin từ Ả-rập Xê-út, Pakistan và Iran cho biết, thông điệp gửi tới Tehran rất rõ ràng: Hãy kiềm chế Houthi, nếu không cuộc xung đột ủy nhiệm sẽ biến thành khủng hoảng an ninh khu vực rộng lớn hơn.

Một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực nói rằng Pakistan đã chuyển thông điệp này tới Iran trong 24 giờ qua, thúc giục Tehran sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn Houthi tấn công Ả-rập Xê-út.

Một quan chức cấp cao Iran xác nhận Pakistan đã chuyển thông điệp tới Tehran hôm 8/9, đồng thời cho biết phản hồi của Iran là: “Iran không kiểm soát Houthi”.

Tuy nhiên, hai nguồn tin Iran nói rằng Tehran đã yêu cầu Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê-út tuần trước. Theo các nguồn tin này, Tehran cam kết cung cấp thêm tài chính và vũ khí, trong khi một số chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tới Yemen để hỗ trợ tấn công.

Một nhà ngoại giao khu vực nói rằng Islamabad đang tìm cách kiềm chế Houthi, trước khi tình hình leo thang đến mức Riyadh có thể đề nghị Pakistan đóng vai trò tích cực hơn để bảo vệ Ả-rập Xê-út.

“Pakistan có thỏa thuận với Ả-rập Xê-út, nhưng tôi hy vọng tình hình sẽ không đến mức Pakistan phải trực tiếp can thiệp. Trước mắt, nước này sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao”, nhà ngoại giao nói với Reuters.