Theo nguồn tin từ kênh truyền hình Mỹ CBS News, trong những tuần gần đây, chính quyền Pakistan đã cho phép Iran bí mật cất giữ một phần phi đội máy bay của mình, bao gồm cả phi cơ trinh sát RC-130, tại căn cứ không quân chiến lược Nur Khan, nằm gần Rawalpindi.

cần lưu ý một số máy bay dân sự của Iran cũng đã được gửi đến lãnh thổ Afghanistan nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang mạnh mẽ trong khu vực.

Máy bay trinh sát RC-130 của Không quân Iran được cho là đang "lánh nạn" tại Pakistan.

Các quan chức Mỹ khi bình luận về tình hình đã cho rằng những hành động này được thực hiện để bảo vệ tài sản không quân của Iran khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ hoặc Israel, do ưu thế vượt trội trên không của họ.

Điều này diễn ra vào thời điểm Pakistan đang chính thức cố gắng định vị mình như một bên trung gian, giữ quan điểm trung lập trong các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Mỹ.

Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F-4 Phantom II của Iran vẫn được phát hiện trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ngay cả sau khi có tuyên bố toàn bộ tiêm kích của họ bị phá hủy.

Đồng thời chính quyền Pakistan cũng như đại diện của phong trào Taliban (đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì xếp vào danh sách khủng bố) đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này.

Hai bên gọi bản báo cáo là không đúng sự thật và khẳng định rằng lãnh thổ của họ không được sử dụng để chứa lực lượng quân sự nước ngoài, hoặc thiết bị quân sự từ các nước thứ ba.