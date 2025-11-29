'Outlander dừng bán, Destinator muốn trám vào không dễ, bán được hay không là do giá'

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 203 phát sóng ngày 29/11 trên HTV9.





Kính thưa quý vị, Mitsubishi Việt Nam đã chính thức dừng bán Outlander. Anh đánh giá như thế nào về động thái này của hãng xe Nhật?

Nếu nhìn vào thị phần và doanh số của Outlander trong thời gian vừa qua tại Việt Nam, thông tin ngừng bán này cũng không quá bất ngờ. Nhất là khi Mitsubishi sắp có một mẫu xe mới có thể đảm nhiệm tốt vai trò thay thế trong việc đáp ứng nhu cầu người dùng Việt.

Trước đây Outlander từng là cái tên rất sáng giá, thiết kế đẹp và trang bị phù hợp thị hiếu. Tuy nhiên vài năm gần đây, phân khúc C phát triển cực kỳ mạnh với nhiều thế hệ xe mới đến từ cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc, khiến thị trường ngày càng chật chội và cạnh tranh về giá rất gắt, tiêu biểu như Mazda CX-5. Điều này khiến những mẫu xe chậm đổi mới như Outlander rơi vào thế khó.

Bên cạnh đó, Mitsubishi cũng đã chứng minh thành công với công thức xe được thiết kế riêng cho Đông Nam Á, điển hình là Xpander, Xforce và các lựa chọn khác. Vì vậy, việc Outlander, một mẫu xe toàn cầu, được thay thế bằng một sản phẩm phù hợp hơn với thị trường hiện tại là điều hợp lý. Vấn đề còn lại là Mitsubishi sẽ triển khai bước chuyển này như thế nào.

Mitsubishi Outlander đã dừng bán tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Anh nói rằng Mitsubishi Outlander có thiết kế đẹp, nhưng rất nhiều người dùng mạng xã hội không đồng tình với ý kiến đó, đặc biệt là nội thất. Vậy theo anh, nội thất lỗi thời có phải là một trong những lý do khiến mẫu xe này bán chậm và bị khai tử hay không?

Một đặc điểm của các mẫu xe Nhật theo hướng “thiết kế toàn cầu” là rất thực dụng. Điều này không chỉ thấy ở Outlander mà còn ở nhiều mẫu xe của Nissan, Mitsubishi hay Toyota, với triết lý bền bỉ, đơn giản và tiện dụng.

Trong khi đó, thị hiếu người dùng Việt ngày càng nghiêng về không gian mang cảm giác sang trọng hơn, thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn. Vì vậy nhận xét nội thất có phần nhàm chán là dễ hiểu, bởi tâm lý người mua xe hiện nay đã thay đổi: họ muốn nhiều tiện nghi, tiện ích và cảm giác “sang” khi ngồi lên xe, thay vì chỉ chú trọng yếu tố bền bỉ hay “ngon bổ rẻ” như trước.

Với góc nhìn đó, tôi cho rằng nhận xét mà anh Việt chia sẻ từ độc giả là hoàn toàn dễ hiểu.

Anh nói rằng hiện nay rất nhiều mẫu CUV cỡ C đang gia nhập thị trường Việt Nam. Về thị hiếu tiêu dùng, gu của người Việt thường thích những gì bóng bẩy, nhiều trang bị. Vậy tại sao Mitsubishi không mang mẫu Outlander thế hệ mới vốn có thiết kế đẹp đang bán trên toàn cầu về Việt Nam?

Một trong những điều gắn liền với mẫu xe Outlander đó chính là hybrid và hlug-in hybrid. Vì vậy, nếu đưa nền tảng Outlander mới về mà thiếu hai công nghệ này sẽ là một thiệt thòi lớn, nhưng ở thời điểm hiện tại chi phí chắc chắn sẽ rất cao. Thêm vào đó, chuỗi cung ứng linh kiện chưa chắc đã phù hợp với kế hoạch của Mitsubishi cho khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Outlander thế hệ mới cũng đang được rất nhiều thị trường quan tâm, bởi đây là mẫu xe bán chạy tại nhiều quốc gia phát triển. Tuy nhiên, quay lại góc nhìn của anh Việt, người Việt thường thích xe phải “sang” một chút. Bởi ở Việt Nam, ô tô vẫn là một tài sản lớn, đa số người mua là sở hữu chiếc xe đầu tiên nên thường muốn nó lấp lánh, hào nhoáng, mang tính thành tựu, thay vì chỉ đơn thuần coi xe là phương tiện cần bền, rẻ, tiện dụng.

Chính tâm lý đó khiến thiết kế Outlander, dù đã sang thế hệ mới, đôi khi vẫn chưa đủ hấp dẫn để cạnh tranh với mặt bằng chung hiện nay, đặc biệt trước những mẫu xe Trung Quốc hay các thế hệ mới từ Mazda, Toyota. Như RAV4 trên toàn cầu đã rất bắt mắt, và nếu mang Outlander về mà không tính trước cho vài năm tới thì sẽ khá khó.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới nhất không được bán tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Đặc biệt khi từ năm 2029, thuế xe nhập từ Nhật Bản sẽ giảm, nhiều mẫu xe Nhật mới sẽ được đưa về Việt Nam. Nếu không có chiến lược hợp lý, Outlander dù ra mắt vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh.

Người tiêu dùng cho rằng Outlander sẽ không quay lại Việt Nam trong tương lai. Quan điểm của anh như thế nào?

Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của thị trường Việt Nam, bởi hiện nay thị trường đang ở trong một giai đoạn đặc biệt. Nếu các chính sách về giao thông, xanh sạch thay đổi, có thể đến một thời điểm nào đó cái tên Outlander lại phù hợp với Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy không ít mẫu xe bây giờ thực chất chỉ còn cái tên. Trước là SUV khung gầm rời, sau lại chuyển thành CUV. Vì vậy, khả năng Mitsubishi tiếp tục dùng tên Outlander cho một mẫu xe khác trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra, dù hiện tại rất khó đoán được Outlander sẽ quay lại theo hình hài nào.

Tuy nhiên, một hãng xe khi đã có mặt ở thị trường luôn muốn phủ kín các phân khúc. Với Mitsubishi, thương hiệu vốn gắn với sự bền bỉ, chắc chắn họ sẽ duy trì một mẫu xe tương đương Outlander tại Việt Nam, dù tên gọi có thể thay đổi.

Như đã biết, Mitsubishi Destinator sẽ ra mắt vào ngày 1/12 tới đây và được nhận định sẽ lấp vào khoảng trống mà Outlander để lại. Theo anh, Destinator có làm được điều đó hay không?

Destinator có làm được việc này hay không, chúng ta hãy nhìn lại mẫu xe này. Đây không phải là mẫu xe thiên về việt dã, chỉ có gầm cao vừa phải, động cơ vừa đủ, trang bị tiện nghi đầy đủ và thiết kế đẹp – những tiêu chí đã giúp nhiều mẫu Mitsubishi thành công tại Việt Nam.

Destinator đã ra mắt tại một số thị trường Đông Nam Á trước khi dự kiến về Việt Nam vào tháng 12. Qua những hình ảnh và thông tin ban đầu, có thể thấy các tiêu chí trên vẫn được duy trì khá trọn vẹn trên mẫu xe mới này.

Mitsubishi Destinator sẽ ra mắt Việt Nam ngay tuần sau (ngày 1/12). Ảnh: MXH

Nhiều người cho rằng Destinator thừa hưởng những giá trị làm nên thành công của Xforce. Đây rõ ràng là hướng tiếp cận an toàn của Mitsubishi. Về thiết kế, nhìn qua hình ảnh có thể thấy mẫu xe này khá hợp thị hiếu Việt. Và xét trong bối cảnh kinh doanh cũng như mục tiêu doanh số, tôi cho rằng đây là sự thay thế hợp lý.

Thực tế, Mitsubishi Việt Nam từng có kế hoạch ra mắt Destinator vào tháng 9/2025 nhưng đã phải lùi lại đến tháng 12/2025. Vậy theo anh, lý do của việc này là gì, để “xả kho” lô Outlander còn tồn hay vì một lý do nào khác?

Cá nhân tôi cho rằng việc một mẫu xe ra mắt sớm hay muộn so với kế hoạch ban đầu chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố và chúng ta cũng khó biết chính xác nguyên nhân cụ thể đến từ đâu. Tuy nhiên, câu chuyện “xả hàng tồn kho” thường chỉ gắn với các mẫu xe đã có kế hoạch lắp ráp trong nước.

Thực tế vài năm gần đây, việc chờ xả hết xe cũ trước khi bán xe mới gần như không còn phổ biến. Chúng ta vẫn thường xuyên thấy các xe số VIN cũ bán song song với xe đời mới, nên việc “xả cũ để đón mới” không còn là điều bắt buộc.

Vì vậy, tôi cho rằng việc Mitsubishi điều chỉnh thời điểm ra mắt liên quan nhiều hơn đến yếu tố điểm rơi thị trường. Nếu ra mắt sớm vài tháng, cấu hình xe có thể chưa phù hợp với bối cảnh chính sách, nhất là giai đoạn từ tháng 7–9 vừa qua khi thị trường còn khá lúng túng giữa xe xăng, hybrid, PHEV và xe điện.

Bên cạnh đó, thời điểm ấy thị trường cũng xuất hiện rất nhiều xe bán xả lỗ, khiến việc định giá cho một mẫu xe mới như Destinator trở nên khó khăn. Ra mắt không đúng lúc dễ làm mất hiệu ứng ban đầu và bất lợi cho hãng.

Do đó, tôi cho rằng việc Mitsubishi chọn thời điểm ra mắt sắp tới là quyết định có tính toán, nhằm giúp mẫu xe đạt trạng thái tốt nhất khi vào thị trường Việt Nam. Dĩ nhiên, mức độ thành công thực tế còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Nhưng giai đoạn từ tháng 12 đến trước Tết vốn là mùa mua sắm cao điểm, nên việc ra mắt lúc này có thể tận dụng tốt cơ hội thị trường.

Chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng Destinator sẽ lấp vào khoảng trống mà Outlander đang bỏ ngỏ. Theo anh, điều này có lợi thế hay thách thức gì đối với Destinator?

Thách thức đầu tiên là việc Outlander vốn là một mẫu xe khá có tiếng, xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội và Internet với khá nhiều câu chuyện tích cực. Việc đứng vào khoảng trống mà Outlander để lại rõ ràng không hề dễ dàng.

Trong khi đó, Destinator là một mẫu xe hoàn toàn mới và chưa được kiểm chứng trên thị trường. Dù phản hồi ban đầu khá tích cực, nhưng khi xuống tiền, người mua vẫn rất thực dụng, cân nhắc kỹ từ tài chính đến công năng. Thách thức lớn nhất của Destinator vẫn là việc “lấp chỗ trống” đó.

Thứ hai, thời điểm ra mắt hiện tại, thị trường Việt Nam đang cực kỳ sôi động với rất nhiều đối thủ. Nếu tận dụng tốt uy tín thương hiệu Mitsubishi và vị thế của một mẫu xe thiên về vận hành, mang màu sắc riêng của Mitsubishi, Destinator vẫn có cơ hội thành công.

Mitsubishi Destinator được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho hãng xe Nhật. Ảnh: Hoàng Dũng

Ngược lại, nếu cách tiếp thị chỉ khiến xe bị nhìn nhận như một mẫu xe “thêm vào cho đủ đội hình”, không có điểm nhấn rõ ràng, Destinator sẽ gặp khó khi vừa phải cạnh tranh giá và trang bị với xe Trung Quốc, vừa phải so sánh về xuất xứ, thương hiệu với các mẫu xe Nhật khác.

Dù vậy, tôi cho rằng thương hiệu Mitsubishi và những gì Xforce đã làm được tại Việt Nam sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho Destinator khi ra mắt. Tuy nhiên, cũng giống như Xforce, Destinator cần tự chứng minh rằng mình thực sự phù hợp với thị trường Việt Nam để có thể đi theo con đường thành công như Xpander, thay vì phải trải qua những giai đoạn gập ghềnh như Xforce.

Anh nói đến việc hãng hãy biết cách để Destinator có thể thành công như Xpander. Một điểm chung của 2 mẫu xe này là đều có 7 chỗ ngồi. Vậy đây có phải lý do giúp Destinator thành công hay không? Và giá bán của Destinator nên là bao nhiêu để có thể thành công?

Thứ nhất, ý anh Việt nói về số chỗ ngồi, tôi cho rằng thị trường Việt luôn có sự ưa chuộng rất mạnh với xe 7 chỗ, càng rộng càng tốt dù không phải lúc nào cũng dùng hết. Tâm lý “đề phòng, nhỡ đâu cần” khiến cấu hình 7 chỗ trở thành một lợi thế lớn.

Thứ hai là câu chuyện về giá. Hiện nay trong phân khúc CUV Cỡ C và xe phổ thông nói chung, các hãng có chiến lược rất rõ: ai muốn cạnh tranh bằng giá sẽ phải đặt mốc thấp nhất thị trường. Một mẫu xe mới gần như không thể làm điều này nếu không chấp nhận giai đoạn đầu lỗ nặng.

Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng Mitsubishi khi ra mắt Destinator nên định vị đây là một phiên bản đô thị rộng rãi, tiện nghi hơn Xpander, thay vì coi như một chiếc Xforce phóng to hay một mẫu xe thay thế trực tiếp cho Outlander cũ.

Thực tế, dù Outlander thành công toàn cầu, nhưng ở Việt Nam cái tên này hiếm khi là lựa chọn đầu tiên khi người dùng cân nhắc mua xe. Nếu xem Destinator là “người thay thế Outlander”, nhiều khách hàng cũng chưa chắc nghĩ tới ngay, đó là một bất lợi. Ngược lại, nếu người mua vốn đang cân nhắc giữa Xpander và Xforce, rồi nhìn Destinator như một lựa chọn rộng hơn, tiện nghi hơn, đó sẽ là hướng tiếp cận hợp lý hơn.

Về giá cũng tương tự. Khi đặt Destinator trong cùng mạch suy nghĩ với Xpander và Xforce, nếu mức giá chỉ nhỉnh hơn hai mẫu này nhưng vẫn thấp hơn Outlander, đó là vùng giá còn tiềm năng. Còn nếu vượt quá khoảng đó, đặc biệt đắt hơn hẳn, thì thị trường đang có rất nhiều đối thủ mạnh sẵn sàng chờ đợi.

Cảm ơn anh Linh rất nhiều.