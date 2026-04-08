Outfit "mặc như không" khi đi đánh golf, mỹ nhân hớ hênh lộ vòng 1 gây "nhức nhối"

Golf từ lâu đã được mệnh danh là "môn thể thao quý tộc", không chỉ bởi chi phí đắt đỏ cho trang thiết bị và hội phí, mà còn bởi hệ thống quy tắc khắt khe.

Thế nhưng, mới đây, sân golf bỗng chốc trở thành "sàn diễn" của outfit khó cảm. Cộng đồng mạng được dịp "dậy sóng" trước hình ảnh một cô gái trẻ diện bộ đồ chơi golf "mặc như không", hớ hênh lộ vòng 1 quá đà, khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Tâm điểm chú ý chắc chắn không nằm ở cú Swing!".

Cận cảnh outfit gây "nóng mắt"

Nhìn vào những hình ảnh đang được lan truyền, điều đầu tiên đập vào mắt người xem chính là sự lựa chọn trang phục đầy "toan tính". Chiếc áo với phần cổ khoét sâu "bất tận", kết hợp với chất liệu mỏng manh khiến vòng 1 của cô nàng lộ ra một cách lộ liễu trước ống kính. Dù ở góc chụp nghiêng hay chính diện, sự hớ hênh này vẫn hiện hữu rõ rệt, khiến người nhìn không khỏi "đỏ mặt" thay cho chính chủ.

Sân golf vốn là không gian mở với sự xuất hiện của nhiều độ tuổi khác nhau, từ các doanh nhân, người cao tuổi đến cả trẻ em đang tập luyện. Việc diện một bộ cánh "thiếu trên hở dưới" như thế này rõ ràng là một sự lựa chọn thiếu tinh tế, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng môi trường xung quanh.

Sân Golf hay là nơi "khoe thân" để câu tương tác?

Tâm điểm của video không phải là kỹ thuật cầm gậy hay hướng bóng, mà chính là sự phô diễn hình thể một cách quá đà. Điều này khiến netizen không khỏi mỉa mai. Nhiều người cho rằng đây chính là một dạng nội dung cố tình gây tranh cãi để thu hút sự chú ý và tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Trái ngược với mong đợi về những lời khen ngợi dành cho vóc dáng, phần lớn bình luận dưới bài đăng đều bày tỏ sự bức xúc và ngán ngẩm. Dân tình cho rằng, nếu là một golfer thực thụ, sự ưu tiên hàng đầu luôn là sự thoải mái nhưng vẫn lịch sự. Một bộ đồ quá hở có thể khiến người mặc phải liên tục chỉnh đốn trang phục để tránh sự cố.

Sự "nhức nhối" của dư luận xuất phát từ việc họ cảm thấy giá trị của một môn thể thao đẹp đang bị rẻ rúng bởi những chiêu trò khoe thân rẻ tiền. Khi cái đẹp bị lạm dụng một cách thô thiển, nó không còn là nghệ thuật mà trở thành sự phản cảm.

Cái đẹp chỉ thực sự tỏa sáng khi nó đặt đúng hoàn cảnh

Gợi cảm là khi người mặc trang phục tôn lên đường cong nhưng vẫn phù hợp với tính chất của sự kiện hoặc môi trường xuất hiện. Còn khi bất chấp quy tắc, bất chấp sự khó chịu của những người xung quanh để trưng trổ cơ thể một cách lạc quẻ thì điều đó là phản cảm.

Cô gái trong câu chuyện trên có thể sở hữu một vóc dáng đẹp nhưng cách cô chọn trang phục đã biến vẻ đẹp đó thành sự lố lăng. Một chiếc áo polo ôm vừa vặn và một chiếc chân váy tennis năng động hoàn toàn có thể giúp cô vừa trông quyến rũ, vừa chuyên nghiệp trên sân golf. Đừng để bộ trang phục "mặc như không" che mờ đi nhân cách và sự tôn trọng của từ cộng đồng.