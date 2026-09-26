Với 3 mũi giáp công ở phía Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, số phận của thành phố Orikhiv (vùng Zaporizhzhia, Ukraine) dường như đã bị quân Nga định đoạt.

“Số phận của thành phố Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia đã được định đoạt: Nó sẽ trở về cảng nhà của mình”, thông báo này được đưa ra bởi ông Maksym Zubarev, một thành viên của Hội đồng Lập pháp của khu vực lãnh thổ do Nga đang kiểm soát.

Vị quan chức Nga nói thêm, sau khi giành được quyền kiểm soát cứ điểm kiên cố nhất ở tỉnh phía Nam Ukraine và thiết lập cứ điểm phòng thủ vững chắc, các nhóm quân Nga sẽ sớm bắt đầu tiến về thủ phủ khu vực Zaporizhzhia.

Nếu tốc độ tiến quân tiếp tục như hiện nay thì đến cuối năm nay, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ bắt đầu bao vây thành phố Zaporizhzhia từ phía Đông và phía Nam.

Điều đáng chú ý là hiện nay nhiều chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây cũng đang nói về một thảm họa trong hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Orikhiv.

Các báo cáo từ chiến trường chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng ở khu vực chiến sự phía Nam Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa vội tuyên bố giải phóng hoàn toàn Orikhiv.

Trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, đã có nhiều tuyên bố giải phóng các khu định cư trên danh nghĩa, khi các chỉ huy trên chiến trường báo cáo những chiến thắng mang tính chất tạm thời và sau đó điều này đã dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho Quân đội Nga.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định dù còn hơi sớm để nói rằng quân Nga đã hoàn toàn kiểm soát được Orikhiv, nhưng phải thừa nhận hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhzhia thực sự đã xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng.

Chính quyền Ukraine thiếu lực lượng dự bị để bảo vệ các công sự phòng thủ của mình, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cứu các đơn vị của mình trong 2 điểm nóng chiến sự khác đang diễn ra ở vùng Kharkiv và ở Donbass.

Trên bản đồ chiến sự của Ria Novosti cho thấy, với việc quân Nga đang triển khai 3 mũi giáp công ở phía Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, có thể nói rằng, Orikhiv đã là “thành phố trong tầm tay” của quân Nga.