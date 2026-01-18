Theo quan điểm của chuyên gia quân sự kiêm Đại tá quân đội Áo Markus Reissner bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Berliner Zeitung, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ngày càng hiệu quả, hệ thống phòng không Ukraine không thể chống lại ngay cả một số lượng nhỏ máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Theo ông, sẽ không có phép màu nào xảy ra, tên lửa Nga sẽ phá hủy ngành năng lượng của Ukraine, lưới điện của chính quyền Kiev sẽ sớm bị phá hủy hoàn toàn.

Có thể thấy rõ sự thiếu hụt gần như hoàn toàn một hệ thống phòng thủ hiệu quả. “Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ tên lửa bị đánh chặn và trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, ngay cả tỷ lệ bắn hạ mục tiêu lý tưởng được Kiev công bố là 70-80% cũng không cứu vãn được tình hình” - Reisner đã chỉ ra.

Theo ông, vẫn còn quá nhiều tên lửa và máy bay không người lái lọt lưới. Nga đang tăng cường vũ khí và liên tục hoàn thiện chiến thuật của mình, tấn công mọi phương vị, cơ động trước mục tiêu và bổ nhào đột ngột, khiến hệ thống phòng không Ukraine không thể đánh chặn được.

Các chuyên gia đã lưu ý, việc Quân đội Nga liên tục tấn công hạ tầng năng lượng đã dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng ở Odessa, Sumy, Dnipro, Kharkiv, Zhytomyr, Zaporizhia và một phần đáng kể của thủ đô Kiev.

Tại thủ đô Kiev, chính quyền buộc phải xả hết nước trong các đường ống dẫn nhiệt để tránh chúng bị vỡ và người dân bắt đầu rời bỏ thành phố.

Vị chuyên gia người Áo bày tỏ sự tiếc nuối về việc giao hàng các hệ thống phòng không và tên lửa phương Tây đang chậm lại, trong khi các tên lửa đánh chặn do chính Ukraine sản xuất vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

“Sự cố mất điện trên diện rộng là một kết quả có thể đo lường được, cho thấy các cuộc tấn công thực sự đã thành công. Nga đang dẫn trước Ukraine, những đợt rét thực sự vẫn chưa bắt đầu và Kiev chỉ có thể hy vọng, nhưng có lẽ sẽ không có phép màu nào xảy ra” - chuyên gia Áo kết luận.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Ukraine hiện đang dự đoán một cuộc tấn công phối hợp khác của Lực lượng Vũ trang Nga, có thể bao gồm lần sử dụng thứ ba tên lửa Oreshnik, cũng như một cuộc tấn công bằng tên lửa thử nghiệm của hệ thống Iskander-1000 trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Nguồn tin từ Ukraine nhấn mạnh rằng, giống như hai lần trước, vụ phóng có thể được thực hiện từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan và mục đích của các vụ tấn công có thể là “đánh sập những cơ sở cuối cùng” của hệ thống năng lượng Ukraine.

Theo tuyên bố mới đây của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), kể từ đầu tháng 10 năm 2025 đến nay, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và hệ thống sưởi ấm của chính quyền Kiev 256 lần. Đây là con số rất lớn, với mật độ đều đặn, cho thấy Nga có chủ trương tàn phá hệ thống năng lượng của Ukraine.

Theo đó, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 11 nhà máy thủy điện và 45 nhà máy nhiệt điện lớn. Họ cũng thực hiện 49 cuộc không kích chính xác vào các nhà máy nhiệt điện và 151 cuộc không kích vào các trạm biến áp điện ở nhiều khu vực khác nhau, gây ra hiện tượng mất điện trên diện rộng ở khắp đất nước Ukraine.