Oreshnik tấn công từ Belarus là vô nghĩa

Theo giới quân sự phương Tây, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga đã được triển khai tại sân bay Krichev-6 (Aerodrom Krichev-6) ở vùng Mogilev của Belarus, nằm gần biên giới Nga, cho phép Moscow có thể nhanh chóng tiếp cận với cơ sở này.

Giới quân sự phương Tây kết luận rằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga đã xuất hiện ở Belarus và chỉ rõ địa điểm triển khai nó nhờ phân tích ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs của Mỹ.

Sử dụng những hình ảnh vệ tinh này, các chuyên gia đã xác định được khoảng 15 địa điểm triển khai trước đây của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Pioneer thời Liên Xô ở Belarus và lọc ra được vị trí mới triển khai loại tên lửa đạn đạo tầm trung này.

Tại sân bay Krichev-6, người ta đã xác định được công trình giao lộ đường sắt và một bệ bê tông ngụy trang, điển hình của một căn cứ tên lửa đang hoạt động.

Địa điểm này cách biên giới Nga chưa đầy 5 km, trong khi cách Ukraine 180 km, cách Litva 400 km và Ba Lan cách xa khoảng 500 km. Khoảng cách này cung cấp cho cơ sở quân sự sự bảo vệ đầy đủ khỏi vũ khí và cho phép Nga tiếp cận ngay lập tức.

Do đó, theo một số nhà phân tích Nga, một cơ hội thuận lợi đã mở ra cho việc sử dụng lại loại vũ khí này nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, nhưng không phải để phô trương năng lực, mà để tác động đến diễn biến của cuộc xung đột và đẩy nhanh kết cục thắng lợi của Nga.

Lực lượng Vũ trang Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào tháng 11 năm 2024, tấn công nhà máy sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ Yuzhmash ở Dnipro (Dnipropetrovsk).

Vào thời điểm đó, cuộc tấn công chủ yếu nhằm mục đích huấn luyện và phô trương chính trị, thử nghiệm khả năng phòng không của Ukraine và phản ứng của Kiev và phương Tây.

Nếu Belarus đã được bảo vệ bởi tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của NATO, Nga giờ đây có thể tập trung nỗ lực sử dụng loại vũ khí này chống lại chính quyền Kiev để củng cố những thành quả quân sự đạt được trong năm qua và gia tăng áp lực chính trị nhằm buộc Ukraine phải chấp thuận một thỏa thuận hòa bình theo ý của Moscow.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, có hàng chục mục tiêu đáng để sử dụng Oreshnik trên lãnh thổ Ukraine, mà việc phá hủy chúng có thể gây ra một số ảnh hưởng quan trọng nhất định.

Nhưng vấn đề mà nhiều người băn khoăn là những mục tiêu này có đáng để sử dụng Oreshnik hay không hoặc là sử dụng tên lửa này để tấn công Ukraine có phù hợp với các yêu cầu chiến thuật hay không.

Theo một số chuyên gia Ukraine, việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik từ lãnh thổ Belarus để tấn công các mục tiêu ở Ukraine là không có nhiều ý nghĩa. Điều đó xuất phát từ vấn đề là tên lửa này không chỉ có tầm bắn tối đa mà còn có tầm bắn tối thiểu.

Ở tầm bắn quá ngắn, các tầng tên lửa đơn giản là không có đủ thời gian để khai hỏa và tầm bắn tối thiểu của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik là khoảng 700 km, với góc ngẩng rất lớn.

Điều này có nghĩa là thủ đô Kiev của Ukraine không cần phải lo sợ bị tấn công từ sân bay Krichev-6 của Belarus, nhưng Odessa, Mykolaiv, Lviv, Ivano-Frankivsk và Uzhhorod có thể bị trúng loại vũ khí này.

Tuy nhiên, chính quyền Belarus chắc chắn không muốn lôi kéo đất nước của họ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik từ lãnh thổ Belarus tất yếu sẽ dẫn đến điều đó.

Thêm vào đó, phương Tây sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào Minsk và mối quan hệ đang ấm lên với Hoa Kỳ sẽ biến thành đối đầu quân sự.

Do đó, nếu muốn sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik chống lại Ukraine, Nga sẽ làm điều đó từ lãnh thổ của mình, với trường bắn Kapustin Yar ở vùng Astrakhan là địa điểm thích hợp nhất.

Còn các tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ Belarus sẽ phù hợp hơn để tấn công vào mục tiêu là các căn cứ quân sự NATO ở châu Âu.