Nguyên nhân dẫn đến độ chính xác kém của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik do Nga chế tạo đã được hé lộ.

"Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về độ chính xác do khó khăn trong sản xuất và thiếu hụt các thiết bị liên quan, bao gồm cả con quay hồi chuyển", điều này được nêu rõ trong một cuộc điều tra mới của nhóm phân tích Dallas Analytics.

Các chuyên gia chỉ rõ, một trong những điểm yếu chính của tên lửa là con quay hồi chuyển GU-503 - một phần của hệ thống dẫn đường. Bộ phận này xuất phát từ những phát triển dưới thời Liên Xô. Việc sản xuất cũng như bảo trì nó đang đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ.

Tài liệu này nhấn mạnh ngay cả những sai sót nhỏ trong hoạt động của con quay hồi chuyển cũng có thể dẫn đến sự lệch hướng đáng kể của tên lửa so với mục tiêu dự định ở khoảng cách xa.

Do đó, các lần phóng riêng lẻ của tên lửa Oreshnik đều rơi vào địa điểm nằm rất xa so với tọa độ dự kiến.

Tàn tích vật lý của một con quay hồi chuyển hàng không GU-503, được phát hiện trong quá trình phân tích mảnh vỡ tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga.

Công ty Dallas Analytics cũng công bố các tài liệu chỉ ra những vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất và hiệu chuẩn của thiết bị GU-503.

Thư từ trao đổi giữa ông Yuri Vedeshkin, Phó Giám đốc Nhà máy Phát triển Michurinsk (OJSC MZP) và Vasily Aksyonov, Tổng Giám đốc Nhà máy Cơ khí Quang học Azov (OJSC AOMZ), đề cập đến việc mất mát thiết bị chuyên dụng cần thiết để hiệu chỉnh và thử nghiệm thiết bị GU-503 trước khi lắp đặt trên tên lửa.

Tài liệu đề ngày 18/3/2025, chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng về độ chính xác trong dây chuyền sản xuất tên lửa Oreshnik do con quay hồi chuyển GU-503 không đáp ứng yêu cầu đã nêu về cấu hình quỹ đạo tái lập tốc độ cao.

Theo thư ngày 18/3/2025, Nhà máy Tiến bộ Michurinsk (MZP) thông báo tạm ngừng sản xuất hàng loạt sản phẩm GU-503 trong thời gian dài. Công ty lưu ý thiết bị điều chỉnh, chạy thử và kiểm tra GU-503 được phát triển vào đầu những năm 1970 đã lỗi thời về mặt công nghệ.

Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các bộ phận của nó đã bị hỏng trong khi chi tiết thay thế không còn được sản xuất nữa. Điều này đòi hỏi phải làm lại hoàn toàn tài liệu thiết kế bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử hiện đại.

Công ty cổ phần MZP cho biết không thể hoàn thành đơn đặt hàng trong thời hạn quy định do cần thời gian dài để chuẩn bị sản xuất và thực hiện các thử nghiệm thẩm định bổ sung. Ngoài ra, với số lượng đặt hàng nhỏ, chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm sẽ rất cao.

Thay vào đó, công ty đề xuất xem xét việc thay thế GU-503 trong hệ thống Oreshnik sau khi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chuyên gia của Công ty cổ phần Doanh nghiệp Khoa học và Sản xuất Arzamas Temp-Avia.

Bản sao bức thư đề ngày 14/5/2025, xác nhận các vấn đề sản xuất nghiêm trọng liên quan đến con quay hồi chuyển GU-503.

Theo kết quả điều tra, dưới áp lực thời hạn gấp rút, các công ty Nga có thể đã bỏ qua một số quy trình kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn để không làm chậm trễ quá trình sản xuất tên lửa.

Các nhà phân tích tin rằng những yếu tố này có thể giải thích nhiều trường hợp tên lửa Oreshnik bay không chính xác trong những cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, xuất hiện thông tin các linh kiện của Belarus và một bộ phận cấu thành được sản xuất trước năm 2017 đã được tìm thấy trong xác tên lửa Oreshnik của Nga. Tất cả thiết bị đều có nguồn gốc từ Nga và Belarus.

Các bo mạch được phát hiện có chứa linh kiện do nhà máy Integral ở Minsk sản xuất. Công ty vi điện tử Belarus này có trụ sở tại Minsk, chuyên sản xuất mạch tích hợp, thiết bị bán dẫn và linh kiện điện tử cho công nghiệp, viễn thông và thiết bị quân sự.