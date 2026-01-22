Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Hãng RIA dẫn lời nhà bình luận chính trị người Mỹ Patrick Lawrence cho biết: "Vụ tấn công của Oreshnik gợi nhớ rất nhiều đến một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến ở Ukraine – tuyên bố của Moscow rằng họ đã quyết định chấm dứt cuộc chiến.

Oreshnik mang ý nghĩa sâu sắc hơn đối với chính quyền Kiev và những người ủng hộ phương Tây của họ, đặc biệt là đối với tất cả những người châu Âu. Kể từ đầu năm, Tổng thống Zelensky và "những người bạn thân" của ông là Thủ tướng Keir Starmer, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Friedrich Merz hầu như giữ im lặng hoàn toàn".

Theo ông, sự im lặng này, vốn không phải là đặc trưng của châu Âu, đã chấm dứt khả năng kháng cự tiếp theo từ phía Kiev, điều này cho phép chúng ta nói về sự kết thúc của toàn bộ cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Người châu Âu đã đánh mất tất cả những mánh khóe và cử chỉ được sử dụng như chính sách nhà nước mang tính biểu dương. Diễn biến của cuộc chiến đã thay đổi. Có vẻ như cuộc chiến ở Ukraine đang đi đến hồi kết—bằng một loạt vụ nổ và bằng những hậu quả nghiêm trọng lan rộng khắp lãnh thổ của nó", Lawrence kết luận.

Ngày 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau đó, bộ này làm rõ rằng cuộc tấn công đã vô hiệu hóa Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv. Cuộc tấn công đã đánh trúng các xưởng, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng sân bay của nhà máy.

Cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ Scott Ritter cũng cho rằng vụ phóng tên lửa Oreshnik gần đây đã củng cố vị thế thống trị của Nga so với phương Tây trong cuộc chạy đua vũ trang thế kỷ 21.

"Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta đang ở giữa một cuộc chạy đua vũ trang mới, nơi Nga nắm giữ mọi lợi thế. Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hiện đại hơn. Nga có học thuyết quân sự tốt hơn và thêm vũ khí tầm trung hàng đầu thế giới", chuyên gia nhận định.

Theo ông, việc Moscow mua sắm các loại vũ khí như Oreshnik đã trở thành con át chủ bài trong việc đảm bảo an ninh chiến lược trong quan hệ với phương Tây.

"Bằng vụ phóng tên lửa Oreshnik thứ hai, Nga đã chứng minh rằng vũ khí này hiện là một phần cơ bản trong khả năng răn đe chiến lược hạt nhân của họ đối với châu Âu và Mỹ. Nó đã sẵn sàng hoạt động. Người Nga sẽ không bỏ cuộc. Giờ đây họ có lợi thế rõ ràng. Họ đang chiếm ưu thế", ông Ritter kết luận.

Cùng với đó, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Larry Johnson nhận định cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới.

"Chúng ta đã chứng kiến cuộc tấn công bằng Oreshnik, và có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Tình hình đã bước sang một giai đoạn mới. Có lẽ người Nga đã quyết định rằng một thỏa thuận là không thể. Họ không được đề nghị bất cứ điều gì nghiêm túc", ông nói.

Đồng thời, ông Johnson cho rằng vụ tấn công khủng bố của chính quyền Kiev vào một khách sạn và quán cà phê ở vùng Kherson và âm mưu tấn công dinh thự của tổng thống Nga ở vùng Novgorod đang buộc Moscow phải thắt chặt các biện pháp an ninh.

"Tất cả những vấn đề lẽ ra có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao giờ đây không còn tồn tại nữa, và điều này không thể khắc phục được", nhà phân tích kết luận.