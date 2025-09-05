Sau nhiều rò rỉ, OPPO đã chính thức xác nhận thông tin đầu tiên về mẫu flagship tiếp theo thuộc dòng Find X. Trong bài đăng trên Weibo, quản lý sản phẩm dòng Find - ông Zhou Yibao - cho biết OPPO Find X9 sẽ có độ dày chỉ 7,99mm, nặng dưới 210g nhưng lại mang viên pin lên tới 7.025mAh - cao hơn 1.000mAh so với thế hệ trước.

Cụ thể, Find X8 ra mắt trước đó chỉ có pin 5.630mAh với độ dày 7,855mm, còn bản nâng cấp X8S+ mang pin 6.000mAh trong thân máy dày 7,95mm. Việc nâng dung lượng pin lên đáng kể mà vẫn giữ độ mỏng dưới 8mm là nhờ các biện pháp tối ưu trọng lượng ở các thành phần khác, theo chia sẻ của ông Yibao.

OPPO Find X9 có độ mỏng chưa tới 8mm

Theo các nguồn tin rò rỉ, OPPO Find X9 sẽ sử dụng màn hình OLED phẳng 6,59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và tích hợp cảm biến vân tay siêu âm. Bên trong là vi xử lý Dimensity 9500, RAM tối đa 16GB LPDDR5x và bộ nhớ trong lên tới 1TB chuẩn UFS 4.0. Máy sẽ chạy ColorOS 16 trên nền Android 16, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W.

Hệ thống camera sau của Find X9 cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính Sony LYT-808 50MP hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng Samsung JN5 50MP và camera tele tiềm vọng Samsung JN9 50MP có OIS và zoom quang 3x. Ở mặt trước, máy được trang bị camera selfie 50MP.

Một hình ảnh rò rỉ của OPPO Find X9

OPPO dự kiến sẽ ra mắt dòng Find X9 trong tháng 10 tới. Với những thông số ấn tượng được hé lộ ban đầu, Find X9 hứa hẹn là một trong những flagship Android đáng chú ý nhất dịp cuối năm nay.