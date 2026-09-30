OPPO K14 Plus ra mắt: Pin 8.000mAh, màn hình AMOLED 144Hz, giá từ 8,3 triệu đồng

OPPO K14 Plus trang bị chip Dimensity 7360 Max, khung nhôm, khả năng kháng nước IP69K và pin được công bố duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.800 chu kỳ sạc.

OPPO vừa giới thiệu K14 Plus tại Ấn Độ, bổ sung lựa chọn mới cho dòng K14 với điểm nhấn là pin dung lượng lớn và màn hình tần số quét cao. Sản phẩm sẽ mở bán từ ngày 8/10 qua Flipkart và cửa hàng trực tuyến của OPPO tại Ấn Độ, trùng thời điểm bắt đầu chương trình mua sắm Big Billion Days của Flipkart.

Pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc cấp nguồn trực tiếp

OPPO K14 Plus sở hữu pin 8.000mAh, cao hơn 1.000mAh so với phiên bản K14 tiêu chuẩn. Máy hỗ trợ sạc có dây SUPERVOOC 45W, đồng thời có tính năng sạc cấp nguồn trực tiếp, cho phép điện năng đi thẳng tới hệ thống khi sử dụng thay vì phải qua pin.

Thiết bị cũng hỗ trợ sạc ngược có dây 10W để cấp điện cho các thiết bị khác. OPPO công bố viên pin có thể duy trì ít nhất 80% dung lượng ban đầu sau 1.800 chu kỳ sạc đầy.

Bên trong máy là MediaTek Dimensity 7360 Max, cùng loại chip được sử dụng trên OPPO K15 tại Trung Quốc và OnePlus Turbo 6X. Bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 4nm, gồm bốn nhân Cortex-A78 tốc độ tối đa 2,5GHz, bốn nhân Cortex-A55 tối đa 2GHz và GPU Arm Mali-G615.

Máy có RAM LPDDR4X tối đa 8GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 tối đa 256GB. Hệ thống tản nhiệt sử dụng buồng hơi diện tích 5.000mm², tăng từ mức 3.900mm² trên K14, kết hợp lớp graphite tản nhiệt rộng 19.989mm².

Màn hình 144Hz, khung nhôm và kháng nước IP69K

Mặt trước OPPO K14 Plus là màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1.5K, tương ứng 2.772 x 1.272 pixel, mật độ điểm ảnh 450ppi. Tấm nền hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng đỉnh được công bố đạt 3.600 nit và điều chỉnh độ sáng bằng PWM ở tần số 2.160Hz.

Về kết cấu, máy sử dụng khung nhôm kết hợp các thanh gia cường chống va đập bên trong. Thiết bị đạt các chuẩn kháng bụi, nước IP69K, IP69, IP68 và IP66, có kích thước 162,6 x 77,6 x 8,4mm cùng trọng lượng khoảng 207g.

Cụm camera phía sau gồm camera chính 50MP dùng cảm biến SmartSens SC532HS, hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm cảm biến phụ 2MP. Hệ thống camera sau có thể quay video 4K, trong khi camera selfie sử dụng cảm biến Sony IMX480 độ phân giải 16MP.

OPPO K14 Plus chạy giao diện ColorOS trên nền Android 16, được cam kết hai năm nâng cấp hệ điều hành và ba năm cập nhật bản vá bảo mật. Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, khay SIM kép dạng hybrid, kết nối 5G, Wi-Fi, Bluetooth và cổng USB-C.

Giá từ 8,3 triệu đồng

OPPO K14 Plus có hai lựa chọn màu sắc Solar Orange và Star White, tương ứng màu cam và trắng. Phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB có giá 29.999 INR, được bài công bố quy đổi khoảng 314 USD, tương đương khoảng 8,3 triệu đồng.

Hai phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và 256GB lần lượt có giá 32.999 INR và 35.999 INR. Mức giá quy đổi được công bố tương ứng khoảng 346 USD và 377 USD, tức khoảng 9,1 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Trong ngày mở bán, ưu đãi thanh toán qua ngân hàng giúp giảm trực tiếp 4.000 INR, tương đương khoảng 1,1 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của ba phiên bản lần lượt còn 25.999 INR, 28.999 INR và 31.999 INR, tương đương khoảng 7,2 triệu đồng, 8 triệu đồng và 8,8 triệu đồng.

Người mua tại Ấn Độ cũng có thể lựa chọn hình thức trả góp trong sáu tháng không tính lãi. Chương trình này được triển khai cùng đợt mở bán ngày 8/10 trên các kênh phân phối kể trên.