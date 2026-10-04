OPPO Find X10 lộ giá quốc tế quá "khủng", bản Pro Max đắt hơn cả X9 Ultra dù phần cứng giảm

Dòng flagship camera Hasselblad mới của OPPO lộ giá bán tăng mạnh tại châu Âu, trong khi dung lượng pin giảm so với bản Trung Quốc và tùy chọn RAM dừng ở 12GB.

OPPO dự kiến đưa Find X10 và Find X10 Pro Max tới châu Âu vào ngày 21/10. Trước thời điểm ra mắt, thông tin rò rỉ mới đã hé lộ giá bán, cấu hình bộ nhớ, màu sắc và một số khác biệt giữa phiên bản dành cho thị trường này với bản Trung Quốc.

Các mức giá xuất hiện trong bối cảnh smartphone ngày càng đắt đỏ, trong khi dung lượng RAM và bộ nhớ ở một số phân khúc lại bị cắt giảm. Tại Trung Quốc, cả Find X10e, Find X10 và Find X10 Pro Max đều đã tăng giá đáng kể so với thế hệ trước, kéo theo chi phí mua máy nhập khẩu cũng cao hơn năm 2025.

Thông tin lần này được tiết lộ bởi billbil-kun, tài khoản thường đưa ra những rò rỉ có độ chính xác cao về giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá dự kiến, chưa phải công bố chính thức của OPPO cho đợt mở bán tại châu Âu.

Find X10 tăng tới 500 euro dù giữ nguyên RAM và bộ nhớ

OPPO Find X10 được cho là sẽ có phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB với giá 1.499 euro, tương đương khoảng 44,7 triệu đồng. Trong phần cập nhật của thông tin rò rỉ, bản 12GB/256GB cũng xuất hiện với giá 1.299 euro, tương đương khoảng 38,7 triệu đồng.

Mức tăng thể hiện rõ khi đặt cạnh Find X9, vốn ra mắt ở mức 999 euro, tương đương khoảng 29,8 triệu đồng, cho cùng cấu hình 12GB/512GB. Như vậy, Find X10 bản 512GB có thể đắt hơn tới 500 euro, khoảng 14,9 triệu đồng, dù dung lượng RAM và bộ nhớ không thay đổi.

Ngay cả Find X9 Pro khi ra mắt vào tháng 10/2025 cũng có giá thấp hơn, ở mức 1.299 euro, tương đương khoảng 38,7 triệu đồng. Phiên bản này còn được trang bị RAM 16GB và bộ nhớ 512GB, trong khi Find X10 bản tiêu chuẩn mới chỉ có RAM 12GB theo thông tin rò rỉ.

Một khác biệt đáng chú ý khác nằm ở viên pin: Find X10 dành cho châu Âu dự kiến có dung lượng 7.150mAh, giảm 850mAh so với mức 8.000mAh của bản Trung Quốc. Người mua tại châu Âu sẽ có ba lựa chọn màu gồm xanh Glacier Blue, xám Mist Gray và cam Coral.

Thông tin rò rỉ cũng cho biết OPPO sẽ không quảng bá chứng nhận IP69 và IP69K cho Find X10 tại châu Âu. Chi tiết này chưa đủ để kết luận máy bị thay đổi khả năng kháng nước, bởi việc không đưa chứng nhận vào tài liệu quảng bá và việc thay đổi phần cứng là hai vấn đề khác nhau.

Find X10 Pro Max có thể đắt hơn cả Find X9 Ultra

Với Find X10 Pro Max, phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ 512GB được cho là có giá 1.799 euro, tương đương khoảng 53,6 triệu đồng. Đây là mẫu máy cao cấp nhất của dòng Find X10 ở thời điểm hiện tại, nổi bật với hệ thống ba cảm biến camera cùng độ phân giải 200MP.

Mức giá này thậm chí vượt Find X9 Ultra, mẫu máy ra mắt tại châu Âu vào tháng 4/2026 với giá 1.699 euro, tương đương khoảng 50,6 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai máy là 100 euro, khoảng 3 triệu đồng, trong khi bản Find X9 Ultra tại châu Âu cũng có RAM 12GB.

Tương tự Find X10, bản Pro Max dành cho châu Âu dự kiến sử dụng pin 7.150mAh thay vì 8.000mAh như phiên bản Trung Quốc. Như vậy, cả hai mẫu máy đều có thể giảm khoảng 10,6% dung lượng pin khi được đưa ra thị trường này.

Find X10 Pro Max bản quốc tế được cho là có hai màu xám Titanium Gray và trắng White Moon, trong đó bản màu trắng có dấu ấn thương hiệu Hasselblad. Các chuẩn IP69 và IP69K cũng không xuất hiện trong bảng thông số dành cho châu Âu được tiết lộ lần này.

Ưu đãi mở bán giúp giảm chi phí ban đầu

Dù giá niêm yết dự kiến tăng mạnh, OPPO đã công bố các chương trình ưu đãi ra mắt tại Đức và một số thị trường khác như Anh. Trong đó, mức giảm được nêu cho Find X10 là 150 euro, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng, còn Find X10 Pro Max là 200 euro, khoảng 6 triệu đồng.

Ngoài giảm giá, chương trình còn có quà tặng như máy tính bảng, thiết bị đeo hoặc ống kính teleconverter, tùy ưu đãi áp dụng. Những quyền lợi này có thể giúp giảm tổng chi phí cho người đặt mua sớm, đặc biệt nếu quà tặng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tuy vậy, các mức giá rò rỉ nói trên dành cho thị trường châu Âu, chưa thể dùng để xác định giá bán chính hãng tại Việt Nam. Khả năng cao, mức giá tại Việt Nam sẽ khó mà cao hơn ở châu Âu - thị trường vốn luôn bán đồ công nghệ đắt đỏ hơn cả châu Á và châu Mỹ.