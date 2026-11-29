Đơn phản tố nộp ngày 27/11 cáo buộc Apple gây sức ép lên nhà cung cấp chung và lấy bí mật thiết bị của OpenAI, trong vụ kiện bắt đầu từ tháng 7.

OpenAI vừa nộp đơn phản tố chống Apple tại tòa án liên bang ở San Jose, bang California, ngày 27/11 (giờ Mỹ). Hãng AI cáo buộc Apple vừa lấy bí mật thương mại về thiết bị của mình, vừa gây sức ép lên các nhà cung cấp chung để cản đường sản phẩm phần cứng sắp ra mắt.



Đơn phản tố nằm trong vụ kiện Apple khởi xướng từ ngày 10/7, nhắm vào OpenAI, công ty phần cứng io Products và hai cựu nhân viên Apple là Tang Tan và Chang Liu. Khi đó, Apple cho rằng hai người này đã đưa thông tin mật về thiết kế phần cứng và chuỗi cung ứng sang OpenAI. Phía OpenAI cùng hai cựu nhân viên bác bỏ. Lần này, cả ba bên cùng đứng tên trong đơn phản tố.

Trụ sở Apple Park tại Cupertino, California. Ảnh: Arne Müseler/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 DE)

Cáo buộc nặng nhất nằm ở chuỗi cung ứng. Theo hồ sơ, nhân viên quản lý chuỗi cung ứng của Apple yêu cầu các nhà cung cấp chung cho biết họ đang làm dự án gì cho OpenAI và những nhân sự nào được giao. Apple cũng bị cho là đề nghị các nhà cung cấp không để những người này tham gia công việc của Apple. OpenAI mô tả hành vi này là "cưỡng ép và đe dọa".

Hồ sơ đưa ra hai ví dụ nhưng không nêu tên đơn vị nào. Một xưởng chuyên xử lý bề mặt kim loại phải chuyển sản xuất cho OpenAI sang ca đêm sau khi Apple phản đối việc dùng chung bể xi anod, khiến chi phí của cả nhà cung cấp lẫn OpenAI tăng. Một nhà sản xuất khác nói với OpenAI rằng họ không thể làm công việc đã định vì bị Apple đe dọa.

Về bí mật thương mại, OpenAI nhắm vào một cựu kỹ sư phần cứng và kiểm tra chất lượng của Apple, gọi là "Nhân viên X" trong hồ sơ. Người này vào bộ phận vận hành của OpenAI ngày 2/12/2025 và rời đi ngày 2/6/2026. Theo OpenAI, trước khi nghỉ, ông gửi nhiều tài liệu về email và điện thoại cá nhân, trong đó có một quy trình đo lường nhà cung cấp dài 76 trang. OpenAI cũng tin rằng vào tháng 7, theo yêu cầu của Apple, ông đã trình bày cho các quản lý vận hành cấp cao của Apple tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương về công việc phần cứng và kế hoạch sản phẩm chưa công bố.

OpenAI gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm ngày 9/10. Năm ngày sau, hãng báo với tòa rằng người này đã gửi hơn 100 tệp về một thiết bị OpenAI chưa ra mắt sang tài khoản cá nhân. Cùng ngày, OpenAI đồng ý không dùng những thông tin bị Apple cho là bí mật thương mại trong lúc vụ kiện tiếp diễn. Hồ sơ không tiết lộ chi tiết về thiết bị này.

Phần còn lại của đơn phản tố xoay quanh cách Apple đối xử với nhân viên. OpenAI cho rằng Apple khuyến khích nhân viên lưu tệp công việc trong tài khoản iCloud cá nhân và nhắn tin công việc qua iMessage cá nhân, rồi coi chính những dữ liệu đó là vi phạm khi họ nghỉ việc. Nhân viên báo sẽ sang đối thủ bị cho là phải rời công ty ngay trong ngày. Theo OpenAI, cách làm này khiến kỹ sư ngại chuyển việc và đẩy chi phí tuyển dụng của hãng lên.

Hai cựu nhân viên Apple đòi quyền lợi riêng. Cả Tang Tan và Chang Liu đề nghị tòa tuyên vô hiệu một số điều khoản trong thỏa thuận sở hữu trí tuệ của Apple theo luật California. Chang Liu còn cho rằng Apple tiếp tục truy cập iMessage của anh sau khi anh rút quyền vào ngày 26/1, và kiện về hành vi truy cập máy tính và xâm phạm quyền riêng tư.

Con số 400 cũng xuất hiện trong đơn. OpenAI nói khoảng 400 nhân viên Apple đã sang hãng, và Apple đã kiện 2 người, gửi thư cảnh báo cho khoảng 40 người khác. Đây là cáo buộc từ một phía, chưa được tòa xác nhận.

OpenAI đề nghị xét xử có bồi thẩm đoàn, đòi bồi thường thiệt hại, cùng các lệnh cấm và tuyên bố của tòa. Apple chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận khi các hãng tin đăng bài. Theo lịch tòa, ngày 30/11 là hạn cuối để sửa đổi hồ sơ hoặc thêm các bên, còn phiên xét xử vụ kiện của Apple dự kiến diễn ra ngày 19/7/2027.