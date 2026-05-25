OpenAI chi tới 236.000 USD/năm để “giảm ma sát” quanh các trung tâm dữ liệu AI: Tham vọng 500 tỷ USD đang vấp phản ứng dữ dội tại Mỹ

OpenAI vừa gây chú ý khi đăng tuyển vị trí “Trưởng nhóm gắn kết cộng đồng” với mức lương lên tới 236.000 USD/năm. Mục tiêu nhằm giảm bớt sự phản đối từ người dân tại những nơi công ty xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Động thái này cho thấy tham vọng đầu tư 500 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo của hãng đang đối mặt với thách thức không nhỏ từ chính cộng đồng địa phương.

OpenAI tuyển nhân sự lương 236.000 USD để “giảm ma sát” tại các cộng đồng có trung tâm dữ liệu

OpenAI vừa công bố tuyển dụng vị trí mới mang tên “Trưởng nhóm gắn kết cộng đồng” (Community Engagement Lead). Nhiệm vụ chính là làm việc trực tiếp với người dân tại những khu vực công ty dự định xây dựng các trung tâm dữ liệu thuộc dự án Stargate. Theo mô tả tuyển dụng, vai trò này được xem là “nhiệm vụ tối quan trọng”.

Họ cần đảm bảo cộng đồng địa phương hiểu được OpenAI đang xây dựng điều gì, tại sao dự án lại quan trọng và người dân có thể hưởng lợi thực tế từ đó như thế nào. Điểm đáng chú ý là OpenAI thẳng thắn đưa cụm từ “giảm ma sát” vào tiêu chí đánh giá thành công của vị trí này.

Điều đó cho thấy công ty nhận thức rõ rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là bài toán xã hội. Người đảm nhận vai trò này sẽ phải chủ động định hình đối thoại với cộng đồng, giải quyết những lo ngại trước khi chúng leo thang thành làn sóng phản đối, đồng thời đưa các ưu tiên của người dân địa phương vào quá trình lập kế hoạch và triển khai dự án.

OpenAI chi trả mức lương khủng để tuyển Trưởng nhóm gắn kết cộng đồng

Thông báo tuyển dụng cũng yêu cầu ứng viên phải đang sinh sống hoặc sẵn sàng chuyển đến nơi OpenAI xây dựng trung tâm dữ liệu. Mức thu nhập cho công việc này dao động từ 129.600 đến 236.000 USD mỗi năm, chưa tính cổ phần. Con số cho thấy OpenAI sẵn sàng chi mạnh tay để bảo vệ tham vọng mở rộng hạ tầng AI của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang bước vào cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu chưa từng có tiền lệ.

Hàng trăm tỷ USD đang được rót vào các “nhà máy dữ liệu” khổng lồ, nơi chứa hàng chục nghìn chip xử lý phục vụ cho các mô hình AI ngày càng phức tạp. Với OpenAI, đây là bước đi gần như bắt buộc. ChatGPT và các sản phẩm AI thế hệ mới cần lượng tài nguyên tính toán khổng lồ để vận hành, kéo theo nhu cầu xây thêm nhiều trung tâm dữ liệu hơn. Tuy nhiên, càng mở rộng nhanh, công ty càng phải đối mặt với câu hỏi: cộng đồng địa phương có thực sự muốn những trung tâm này xuất hiện ngay cạnh nơi họ sinh sống hay không?

Tham vọng 500 tỷ USD của Stargate và làn sóng phản đối ngày càng lớn tại Mỹ

Câu trả lời cho câu hỏi trên đang ngày càng trở nên rõ ràng. Không phải nơi nào cũng chào đón các trung tâm dữ liệu AI. Dự án Stargate, liên minh giữa OpenAI, Oracle, SoftBank và MGX được Tổng thống Donald Trump công bố chỉ một ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Theo kế hoạch, nhóm này sẽ đầu tư tới 500 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên toàn nước Mỹ, biến Stargate trở thành một trong những dự án công nghệ tham vọng nhất từng được công bố.

Các trung tâm dữ liệu đầu tiên của dự án hiện đang được lên kế hoạch tại Texas, Michigan, New Mexico, Wisconsin và Ohio. Nhưng quy mô càng lớn, sự phản đối càng mạnh. Tại nhiều bang, các cuộc biểu tình đã nổ ra khi người dân địa phương bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và chất lượng sống. Một trong những mối lo lớn nhất là nguồn nước. Các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng nước rất lớn để làm mát hệ thống máy chủ hoạt động liên tục 24/7.

Làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu AI mạnh mẽ tại các bang của Mỹ

Với những khu vực vốn đã chịu áp lực về tài nguyên nước, điều này khiến nhiều cư dân lo ngại tình trạng thiếu nước sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Điện năng cũng là vấn đề gây tranh cãi. Các siêu trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ lượng điện tương đương một thị trấn nhỏ. Điều đó làm dấy lên nỗi lo rằng hóa đơn điện của người dân sẽ tăng, trong khi lưới điện địa phương phải chịu thêm áp lực lớn. Ngoài ra còn có tiếng ồn, lưu lượng xe tải xây dựng tăng cao và tác động tiêu cực đến môi trường sống xung quanh. Nhiều người dân cho rằng họ đang bị buộc phải đánh đổi cuộc sống bình yên để phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Trước làn sóng phản đối, các công ty AI đã đưa ra nhiều lập luận để bảo vệ mình. Họ cho rằng các trung tâm dữ liệu sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho cộng đồng địa phương, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, giới phê bình chỉ ra rằng phần lớn các công việc đó chỉ mang tính tạm thời. Sau khi hoàn tất, số lượng lao động cần để vận hành không nhiều như kỳ vọng ban đầu.

Các doanh nghiệp cũng khẳng định họ đang đầu tư vào công nghệ làm mát mới nhằm giảm tiêu thụ nước, đồng thời cam kết tự chi trả chi phí điện để hạn chế tác động tới cư dân. Dù vậy, những lời hứa này vẫn chưa đủ sức thuyết phục tất cả. Tại Utah, doanh nhân Kevin O’Leary, gương mặt nổi tiếng của chương trình Shark Tank, đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ khi tham gia phát triển một trung tâm dữ liệu mới. Điều đó cho thấy đây không còn là vấn đề riêng của OpenAI, mà là thách thức chung của toàn ngành công nghệ.

Cuộc đua AI giờ đây không còn chỉ là cuộc cạnh tranh về chatbot thông minh hơn hay mô hình ngôn ngữ mạnh hơn. Nó đã chuyển sang cuộc chiến về hạ tầng, năng lượng và tài nguyên. Và khi tham vọng AI chạm mốc hàng trăm tỷ USD, thách thức lớn nhất đôi khi không nằm ở công nghệ, mà nằm ở việc thuyết phục con người chấp nhận nó.

*Nguồn : Business Insider