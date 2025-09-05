Opel GT màu bạc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lộ diện: Thiết kế fastback nhưng không có cốp sau, cụm đèn trước là điểm đặc biệt

Chiếc Opel GT màu bạc thuộc bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa lần đầu xuất hiện trên phố và được cầm lái bởi chính doanh nhân này. Hình ảnh chiếc coupe cổ điển nhanh chóng gây chú ý mạnh mẽ, tạo nên sự bất ngờ lớn cho cộng đồng mê xe cổ tại Việt Nam.

Opel GT của Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lộ diện. Ảnh: Liêm Nguyễn

Trong nhiều năm qua, người yêu xe trong nước vốn chỉ quen thuộc với một chiếc Opel GT màu đỏ do một chủ nhân khác nắm giữ và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện. Vì vậy, sự xuất hiện của chiếc GT màu bạc đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời khâm phục trước độ chịu chơi cũng như khả năng săn lùng xe độc của ông Vũ.

Opel GT được giới thiệu lần đầu dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm Paris 1965, trước khi bước vào sản xuất hàng loạt từ năm 1968 đến 1973. Trong vòng 5 năm có hơn 103.000 chiếc được sản xuất.

Xe có hai phiên bản động cơ gồm 1.1L công suất 67 mã lực và 1.9L công suất 102 mã lực, kết hợp hộp số sàn 4 cấp hoặc hộp số tự động 3 cấp.

Opel GT được xem là dòng xe huyền thoại. Ảnh: Liêm Nguyễn

Điểm đặc trưng nổi bật nhất của Opel GT nằm ở cụm đèn trước ẩn dạng xoay ngang độc đáo. Thay vì bật lên như nhiều mẫu xe thể thao cùng thời, cụm đèn của GT phải được điều khiển thủ công bằng cần gạt cơ khí trong khoang lái, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đây là chi tiết vừa thú vị, vừa thể hiện triết lý thiết kế đậm chất cơ học của thập niên 1960.

Xe có thiết kế đèn pha nổi bật. Ảnh: Liêm Nguyễn

Bên cạnh đó, thân xe fastback nhỏ gọn nhưng không có cốp sau, hành lý chỉ có thể đặt phía sau ghế, bên dưới là bánh dự phòng và bộ dụng cụ sửa chữa – một cách bố trí khác biệt so với các mẫu coupe truyền thống.

Đây là chiếc Opel GT thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Liêm Nguyễn

Trong bối cảnh thị trường xe cổ tại Việt Nam còn khá khiêm tốn, sự xuất hiện của Opel GT màu bạc dưới tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành một sự kiện đáng chú ý. Đây không chỉ là lần hiếm hoi công chúng được chứng kiến một mẫu coupe cổ châu Âu độc đáo lăn bánh, mà còn là minh chứng cho độ đa dạng và chiều sâu trong bộ sưu tập xe của vị doanh nhân này.