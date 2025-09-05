Đi VinFast VF 8 và Mercedes-AMG G 63, người dùng nhận xét kiểu "có sao nói vậy": Xe Việt có gì tốt hơn?

Nội dung chính Một người dùng sử dụng cả VinFast VF 8 và Mercedes-AMG G 63 đã chia sẻ nhận xét về cả hai xe trên mạng xã hội;

Cả hai xe đều có ưu-nhược điểm riêng;

Lựa chọn mẫu xe nào tùy vào nhu cầu sử dụng.

Mới đây, một người đã chia sẻ trên mạng xã hội trải nghiệm cá nhân sau thời gian lái thử cả hai mẫu SUV: VinFast VF 8 – mẫu xe điện đến từ Việt Nam, và Mercedes-AMG G 63 – mẫu SUV hiệu suất cao nổi tiếng của Đức. Bài viết của người này được chú ý vì cách so sánh thẳng thắn "có sao nói vậy", dựa trên trải nghiệm thực tế, không mang tính khen chê một chiều.

Người dùng cho biết, về cảm giác lái, VinFast VF 8 mang lại phản ứng tức thời tương tự các mẫu xe điện khác: "... đạp ga là thốc một cái chạy êm, tăng tốc mượt, ôm cua chắc chắn, cảm giác xe bám đường".

Trái lại, người này cho rằng Mercedes-AMG G 63 có độ trễ ga khoảng 0,2 – 0,3 giây ở chế độ Sport, nhưng sau đó xe tăng tốc mạnh mẽ, kèm theo cảm giác phấn khích của âm thanh từ động cơ V8 biturbo đặc trưng.

Hai chiếc xe trong bài chia sẻ trên mạng xã hội của người dùng này.

Về tiện nghi và công nghệ, sự khác biệt cũng được nêu rõ. VinFast VF 8 được đánh giá cao ở màn hình trung tâm cỡ lớn, thao tác cảm ứng nhanh và thuận tiện. Trong khi đó, Mercedes-AMG G 63 sử dụng núm xoay trên vô-lăng và touchpad, khiến người trải nghiệm thấy "hơi khó chịu".

Ở hạng mục hỗ trợ lái, hệ thống autohold trên VF 8 sau bản cập nhật phần mềm được nhận xét "mượt, chỉ cần đạp nhẹ là giữ", còn trên G 63 có lúc phản hồi không ổn định, nhiều lúc đòi hỏi người lái phải nhấn phanh rất mạnh.

Một chi tiết gây bất ngờ còn nằm ở hệ thống gạt mưa. Theo chia sẻ, G 63 phụ thuộc nhiều vào cảm biến tự động nên khó tùy chỉnh theo ý muốn, trong khi VF 8 được đánh giá 'làm việc này tốt hơn". Về điều hòa, VF 8 ở mức nhiệt 22–23 độ và quạt nấc 3 đã cho cảm giác "lạnh muốn đắp chăn". Trong khi đó, G 63 cần quạt nấc 5–6, nhiệt độ khoảng 20 độ mới thấy mát tương đương.

VinFast VF 8.

Sau hơn 10 ngày trải nghiệm, người dùng đưa ra kết luận mang tính cá nhân: Với mục đích sử dụng hàng ngày, VF 8 tạo cảm giác nhẹ nhàng, tiện lợi và thoải mái hơn, đặc biệt khi dừng đèn đỏ lâu hoặc phải chờ đợi trong xe. Với G 63, nổ máy lâu để bật điều hòa khiến người lái thấy "sốt ruột" vì động cơ V8 dung tích lớn gây tiêu hao nhiên liệu, đồng thời có thể gây hại cho động cơ.

Do đó, VF 8 được chọn là phương tiện phù hợp cho sinh hoạt thường nhật, trong khi G 63 chỉ thực sự phát huy ưu thế về “khí chất” và âm thanh pô AMG khi di chuyển ngắn hoặc dùng cho mục đích thể hiện cá tính.

Mercedes-AMG G 63

Để hiểu rõ hơn về bối cảnh so sánh này, cần nhắc đến một số thông tin kỹ thuật. VinFast VF 8 là mẫu SUV điện thuộc phân khúc D, sử dụng hệ dẫn động một hoặc hai mô-tơ điện tùy phiên bản, công suất từ 348 mã lực (VF 8 Eco) đến 402 mã lực (VF 8 Plus), khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 5,5 giây. Xe nổi bật với khoang lái tối giản, tập trung vào màn hình trung tâm 15,6 inch cảm ứng.

Trong khi đó, Mercedes-AMG G 63 thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất khoảng 577 mã lực, mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 4,5 giây. Điểm nổi bật của xe là thiết kế vuông vức mang tính biểu tượng được giữ nguyên từ những thế hệ đầu tiên.

Nhận xét của người dùng nêu trên phản ánh sự khác biệt rõ rệt giữa hai dòng xe: Một bên là SUV điện thế hệ mới, tập trung vào sự tiện lợi, vận hành êm ái và chi phí sử dụng hợp lý; một bên là SUV hiệu suất cao, mang lại sức mạnh, âm thanh động cơ và phong cách đặc trưng. Người dùng khẳng định quan điểm trung lập rằng lựa chọn xe nào còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng hàng ngày hay nhu cầu thể hiện phong cách cá nhân.