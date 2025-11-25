HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ông Zelensky tuyên bố thời khắc quyết định trong đàm phán với Mỹ

Hải Yến |

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang ở thời điểm then chốt trong đàm phán với Mỹ, khi có nhiều sức ép chính trị và “tiếng ồn” truyền thông.

Ông Zelensky tuyên bố thời khắc quyết định trong đàm phán với Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ngày 24/11, tại hội nghị liên nghị viện ở Thụy Điển, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang ở một thời khắc quyết định trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

Ông nhắc tới “tiếng ồn” trên truyền thông và sức ép chính trị, và khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác, trước hết là từ Hoa Kỳ, tìm kiếm các thỏa hiệp củng cố chứ không làm suy yếu chúng tôi.”

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận ngoại giao đang diễn ra ở Geneva.

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio gọi các cuộc đàm phán ở Geneva về phương án giải quyết xung đột Ukraine là “hiệu quả nhất từ trước tới nay” và nói Washington cùng Kiev đã đạt được “tiến triển to lớn” trong những cuộc thảo luận đó.

Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Moscow đã nhận được một kế hoạch 28 điểm từ Washington, và cho rằng tài liệu này có thể được sử dụng “làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không gian để Tổng thống Zelensky đưa ra quyết định đang thu hẹp.

Theo IZ
