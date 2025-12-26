Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, Valery Zaluzhny.

Theo một cuộc thăm dò của Socis được công bố mới đây, cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, hiện đang giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh, được nhiều người coi là đối thủ tiềm năng hàng đầu của Tổng thống Zelensky.

Theo khảo sát, nếu ông Zaluzhny có tên trong danh sách ứng cử viên trong một cuộc bầu cử tổng thống giả định, cuộc bỏ phiếu sẽ phải tiến hành vòng hai với khoảng cách sít sao giữa ông và nhà lãnh đạo Zelensky.

Tuy nhiên, hơn 64% số người được hỏi cho biết, họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tướng lĩnh cấp cao trong vòng hai giả định. Hơn một phần năm số người được hỏi cho biết, họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Zelensky trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Gần 21% nói rằng, họ cũng sẽ ủng hộ đảng của ông Zaluzhny trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, trong khi chỉ có 12% cho biết, họ sẽ ủng hộ đảng cầm quyền Người phục vụ nhân dân.

Vụ bê bối nhận hối lộ gần đây trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, liên quan đến một số cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky, đã làm lung lay sự ủng hộ vốn đã suy yếu của ông.

Theo cuộc thăm dò của Socis, gần 40% người Ukraine cho rằng, ông có liên quan trực tiếp đến vụ tham nhũng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thúc giục Tổng thống Zelensky tổ chức bầu cử, cho rằng, ông Zelensky đang trì hoãn bước đi này "lấy chiến tranh làm cái cớ".

Nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo Ukraine đã hết hạn vào tháng 5 năm ngoái, nhưng ông không kêu gọi bầu cử mới, viện dẫn lý do thiết quân luật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, đây không phải là lý do để ngừng đàm phán hòa bình, mà là nó làm suy yếu tính hợp pháp của bất kỳ văn kiện hòa bình cuối cùng nào được ký kết với ông Zelensky.

Mới tuần trước, Tổng thống Nga đã gợi ý rằng, Moscow sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công "sâu" vào lãnh thổ Ukraine vào ngày bầu cử nếu Kiev cam kết tổ chức bầu cử.