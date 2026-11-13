Hai đặc phái viên Mỹ đã đến Ireland gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mang theo thông tin về cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Đặc phái viên Mỹ gặp TT Ukraine

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tối 12/11 đã đến Ireland để thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc hội đàm trước đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Chuyến đi diễn ra sau hai ngày đàm phán 10-11/11 giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE). Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2, nhưng không đạt được bước đột phá nào.

Sau cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ tại Dublin, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng những cuộc thảo luận trong những ngày qua có ý nghĩa quan trọng.

"Điều này mang lại cho chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này, rằng sau cuộc họp này sẽ có một cuộc họp khác và mỗi cuộc họp đều phải mang lại kết quả, đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu đó", ông Zelensky nói.

Phát biểu cùng ông Witkoff và Kushner tối cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thỏa thuận trao đổi tù binh vừa được ký kết sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Ông gọi đây là "một kết quả thực sự".

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại sân bay Dublin ngày 12/11. Ảnh: CNN

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết một số kế hoạch an ninh hậu chiến dành cho Ukraine đang được xây dựng và đánh giá chúng là "thực sự đáng kinh ngạc". Ông nhấn mạnh thỏa thuận không thể hoàn tất nếu thiếu sự tham gia của các nước châu Âu.

Sau đó, ông Kushner đăng trên mạng xã hội X rằng các bên đã "đồng ý mở rộng vòng đàm phán tiếp theo để bao gồm các đối tác châu Âu của chúng ta".

Mỹ muốn đưa châu Âu vào bàn đàm phán

Trước đó, ngay trước khi rời Moscow, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trả lời phóng viên CNN Frederik Pleitgen tại sân bay Vnukovo rằng các cuộc thảo luận đã đạt được tiến triển.

"Tôi nghĩ đã có tiến triển. Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra vào sáng nay. Mọi người không nghĩ rằng chúng ta sẽ nối lại cuộc họp ba bên. Chúng ta đã nối lại nó. Chúng ta đã lên lịch một cuộc họp mới", ông Witkoff nói.

"Đây là điều mà Tổng thống Trump muốn thấy", đặc phái viên Mỹ nói thêm.

Trong khi xác nhận các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục, ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dường như hạ thấp khả năng các đại diện châu Âu tham gia tiến trình này.

"Họ đang nỗ lực hết sức để tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng, như tổng thống của chúng ta đã nói, họ cần phải quyết định xem họ muốn hòa bình hay tiếp tục xung đột. Cho đến nay, tất cả các hành động thực tế của họ đều chỉ rõ hướng đến điều thứ hai", ông Ushakov nói.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Putin hôm 12/11, ông Witkoff cũng bày tỏ mong muốn các quốc gia châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

"Người châu Âu mong muốn cuộc chiến này thực sự kết thúc và sẽ có một nền hòa bình lâu dài sau đó", ông Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói.

Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định Nga chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu.

"Nga chưa bao giờ phản đối việc theo đuổi đối thoại với châu Âu. Các bạn muốn nền hòa bình này bền vững và lâu dài, và tôi khẳng định rằng tôi cũng đồng ý với điều đó. Tôi muốn nói thêm rằng tôi muốn nền hòa bình này trường tồn, mãi mãi", ông Putin nói.

Hai đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó. Ảnh: CNN

Khi được CNN hỏi liệu Nga có nghi ngờ về ý định của châu Âu hay không, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga ngày 12/11 cho rằng hợp tác về an ninh châu Âu sẽ là bước tiến quan trọng.

"Tôi nghĩ việc hợp tác về an ninh châu Âu chắc chắn là một bước tiến tuyệt vời và quan trọng đối với châu Âu. Và thẳng thắn mà nói, những người quan tâm đến người dân châu Âu và cuộc sống của họ, tất nhiên, muốn an ninh châu Âu được vững mạnh", ông Dmitriev nói.

Ukraine từ lâu đã lập luận rằng châu Âu cần có mặt tại bàn đàm phán chính. Tuy nhiên, Moscow trước đây phản đối những nỗ lực đưa các nước châu Âu vào tiến trình này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tuần đã chỉ trích sự hiện diện của các quan chức châu Âu tại Abu Dhabi, cho rằng đây không phải là một "phương pháp tiếp cận đầy hứa hẹn".

Khi được hỏi liệu phía Nga có liên lạc với đại diện Liên minh châu Âu (EU) tại Abu Dhabi hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11/11 cho biết không có cuộc tiếp xúc nào diễn ra và cũng không có kế hoạch cho hoạt động này.

Nga và Mỹ dự kiến tiếp tục thảo luận về Ukraine

Trong khi đó, ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục thảo luận về Ukraine trong cuộc gặp song phương dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc.

"Đã có ghi nhận rằng Tổng thống Donald Trump đang tập trung trực tiếp vào việc giải quyết vấn đề này", ông Ushakov nói, đề cập đến xung đột Ukraine.

"Trong cuộc gặp dự kiến với ông ấy tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, việc thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột sẽ tiếp tục", ông cho biết thêm.

Khả năng châu Âu không được tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán có thể làm gia tăng lo ngại của các nước trong khu vực về nguy cơ bị gạt khỏi tiến trình định hình các vấn đề an ninh của chính mình.

Trước cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ, ông Zelensky đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin sáng 12/11.

Các nội dung được thảo luận bao gồm những cuộc đàm phán ba bên gần đây tại Abu Dhabi và khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.