Ông xã và cha chồng đại gia của 1 Á hậu hàng đầu lần lượt đột tử không rõ nguyên nhân

Ngày 3/12, tờ On đưa tin tỷ phú Hồ Bảo Tinh - cha chồng của đại mỹ nhân Hong Kong nức tiếng một thời Ngô Uyển Phương - đã qua đời ở tuổi 96. Ông mất vào ngày 21/10. Tuy nhiên, sự ra đi của Hồ Bảo Tinh được gia đình giữ kín, không công bố rộng rãi. Lúc cuối đời, doanh nhân này có di nguyện được tổ chức tang lễ kín đáo. Cho nên phải đến khi di hài Hồ Bảo Tinh được hỏa táng và tang lễ hoàn tất, gia đình mới chính thức thông báo tin buồn.

Theo tờ On, Hồ Bảo Tinh ra đi rất đột ngột. Gia đình chỉ cho biết sức khỏe ông chuyển biến xấu trước khi qua đời, còn nguyên nhân cụ thể thì từ chối nói rõ với truyền thông. Đây là lần thứ 2 gia tộc họ Hồ trải qua nỗi đau mất mát. Tháng 2/2017, Hồ Gia Hoa - chồng Ngô Uyển Phương - đã đột tử trong lúc ngủ. Trước khi mất, Hồ Gia Hoa được cho là gặp vấn đề sức khỏe khi tóc bỗng dưng bạc trắng. Cho tới hiện tại, nguyên nhân cái chết của Hồ Gia Hoa vẫn là bí ẩn. Sự ra đi của chồng khiến Ngô Uyển Phương sốc nặng. Năm đó, tỷ phố Hồ Bảo Tinh cũng đau đớn tột cùng khi rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Cha chồng và chồng Ngô Uyển Phương (phải) đều ra đi đột ngột

Ngô Uyển Phương sinh năm 1967. Cô bước chân vào showbiz sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1986, đồng thời thắng giải phụ Hoa hậu ăn ảnh và Hoa hậu tài năng. Tại showbiz Trung Quốc, Ngô Uyển Phương được đánh giá là nàng hậu tốt số khi cưới được tấm chồng vừa giàu có, vừa học thức, lại còn sống giản dị, không ăn chơi phóng túng - Hồ Gia Hoa.

Hồ Gia Hoa là con trai thứ 2 của tỷ phú Hồ Bảo Tinh. Anh hơn Ngô Uyển Phương 5 tuổi. Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với đại mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc), Hồ Gia Hoa chưa một lần vướng lùm xùm tình ái với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Năm 1993, cặp đôi kết hôn tại Anh. Sau khi làm dâu nhà tỷ phú, Ngô Uyển Phương tuyên bố rời showbiz để vun vén tổ ấm. Hồ Gia Hoa nổi tiếng là người tôn trọng, yêu chiều vợ. Theo tờ On, trước khi vĩnh viễn xa rơi trần thế, Hồ Gia Hoa đã để lại cho vợ minh tinh tòa nhà 8 tầng trị giá 400 triệu HKD (gần 1.400 tỷ đồng).

Ngô Uyển Phương đăng quang ngôi vị Á hậu Hong Kong vào năm 1986

Ngô Uyển Phương kết hôn với thiếu gia Hồ Gia Hoa vào năm 1993 và rút khỏi showbiz

Từ sau khi chồng mất, Ngô Uyển Phương không tái hôn, không xuất hiện công khai trước công chúng nữa. Cô lặng thầm nuôi dạy 2 con trưởng thành. Cách đây không lâu, Hồ Trí Đồng - con trai của nữ diễn viên - đã kết hôn với Hà Vịnh Doanh - cháu gái của siêu tài phiệt Hứa Anh Đông. Đây được xem là liên minh hào môn mạnh nhất xứ Cảng thơm hiện tại.

Ở ẩn đã lâu nhưng cái tên Ngô Uyển Phương luôn được chú ý. Cô nổi tiếng với dung nhan "lão hóa ngược", "không tuổi" như bị thời gian bỏ quên. Trong lần lộ diện hiếm hoi vào năm 2019, Ngô Uyển Phương gây ấn tượng với diện mạo trẻ đẹp như bạn của con gái. Sau đó, trong một cuộc bình chọn 50 vẻ đẹp xuyên thời gian của Hong Kong (Trung Quốc), Á hậu đình đám giành được vị trí đầu tiên, vượt mặt những mỹ nhân nổi danh như Thiệu Mỹ Kỳ, Khâu Thục Trinh, Ôn Bích Hà...

Sau khi chồng đột tử trong lúc ngủ, Ngô Uyển Phương sống kín tiếng, ẩn dật

Trong lần hiếm hoi xuất hiện vào năm 2019, cô được khen nhan sắc không đổi, trẻ đẹp như bạn của con gái

Nguồn: Sina, Sohu



