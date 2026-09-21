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Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

Hoàng Nam
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Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Uỷ viên Trung ương Đảng Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Bộ Chính trị có chủ trương điều động, phân công ông Tuấn nhận nhiệm vụ công tác khác, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 2026 - Ảnh 1.

Uỷ viên Trung ương Đảng Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Ông Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Quyết định đối với ông Phương được công bố ngày 18/9, cùng các quyết định khác về công tác cán bộ.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015, sau đó làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7/2020, ông đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tags

Vương Quốc Tuấn

Quảng Trị

bí thư tỉnh ủy

Bộ Chính trị

Nguyễn Văn Phương

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