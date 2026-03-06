HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng

Trường Phong |

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hải Phòng 2026 - Ảnh 1.

Nguồn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ Nội vụ trả lời trước thông tin "nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày"
Tags

vũ văn tiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại