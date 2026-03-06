Tại Hải Phòng, ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Nguồn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.