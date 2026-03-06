Tại Hải Phòng, ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.
Ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng
Trường Phong |
Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng.
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/ong-vu-van-tien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-hai-phong-post1825261.tpo