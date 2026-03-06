Bộ Nội vụ trả lời trước thông tin "nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 kéo dài 9 ngày"

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn luận về khả năng người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày liên tiếp vào dịp cuối tháng 4/2026, khi các ngày lễ lớn rơi vào thời điểm khá sát nhau.

Theo lịch năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ này kéo dài 3 ngày liên tiếp.

Ngay sau đó là kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Năm 2026, hai ngày này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Nếu cơ quan, doanh nghiệp không làm việc vào thứ Bảy, người lao động sẽ có thêm kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết Chủ nhật (3/5).

Điểm đáng chú ý là giữa hai kỳ nghỉ này chỉ có hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Nếu người lao động xin nghỉ phép năm vào hai ngày này và được đơn vị chấp thuận, hoặc trong trường hợp Chính phủ cho phép hoán đổi ngày làm việc với các ngày thứ Bảy khác, kỳ nghỉ có thể kéo dài tới 9 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết Chủ nhật (3/5).

Khoảng thời gian này được nhiều người xem là “khoảng nghỉ vàng” sau Tết, thuận lợi cho việc du lịch dài ngày, về quê hoặc nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trước thông tin này, trao đổi với báo Dân Trí, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên là theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có đề xuất mới.

Đồng thời, không có chuyện cán bộ, công chức, lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ ngày 25/4 đến ngày 3/5, như thông tin được lan truyền.

Nếu muốn kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày, người lao động phải báo cáo và xin phép năm. Tuy nhiên, việc xin nghỉ phép phải thỏa thuận trực tiếp với người chủ sử dụng lao động và được sự đồng ý của người chủ sử dụng lao động. Nếu được đồng ý, người lao động có thể được nghỉ phép và hưởng nguyên lương.

Trong trường hợp lao động không nghỉ lễ, được công ty huy động làm tăng ca thì lao động có thể được trả tiền làm thêm ngày nghỉ lễ Tết.

Ngoài ra, người lao động làm việc ca đêm và làm thêm giờ vào đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước thông tin kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 có thể nghỉ 9 ngày, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, họ không ủng hộ phương án này và cho rằng không nên hoán đổi ngày làm việc, theo báo Dân Việt.